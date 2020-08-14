Fenerbahçe Beko oyuncusu Topuk Göletinde balık tuttu Ahmet Düverioğlu balık tutarak stres attı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fenerbahçe Beko oyuncusu Topuk Göletinde balık tuttu Ahmet Düverioğlu balık tutarak stres attı

İHA

– Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde çalışmalarını sürdürürken, takımın 27 yaşındaki oyuncusu Ahmet Düverioğlu Topuk göletinde balık tutarak stres attı.

Fenerbahçe Beko oyuncusu Topuk Göletinde balık tuttu Ahmet Düverioğlu balık tutarak stres attı

– Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde çalışmalarını sürdürürken, takımın 27 yaşındaki oyuncusu Ahmet Düverioğlu Topuk göletinde balık tutarak stres attı.
20202021 Basketbol sezonu hazırlıklarının ilk etabını İstanbul’da başlayan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol takımı ikinci hazırlık kampını Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Topuk Yaylası tesislerinde başladı. Basketbolcular salonda yaptıkları antrenmanın dışında stres atmak için yaylada çeşitli aktiviteler de gerçekleştiriliyor. Takımın 27 yaşındaki oyuncularından birisi olan Ahmet Düverioğlu’da Topuk göletinde balık avladı. Olta balıkçılığı yapan Düverioğlu gölet içerisinde bulunan sazan balığını avladı. Stres atan Düverioğlu’nun bu anları ise sosyal medyada paylaşıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fenerbahçe Beko Kaptanı Mahmutoğlu: “Hedefimiz her zaman ki gibi şampiyonluk” Melih Mahmutoğlu; “Hangi kupalar varsa hepsine adayız” “Güzel bir hava yakaladık” “Daha çok koşan, daha atletik bir takım olduk” “Bize dünyanın en güzel takımı’ diyorlar” “Obrodovic’in hem kulübümüz hem de benim için çok ayrı bir yeri var”
YEREL HABERLER Fenerbahçe Beko Kaptanı Mahmutoğlu: “Hedefimiz her ...
Fenerbahçe basketbol takımı yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası’nda sürdürecek
YEREL HABERLER Fenerbahçe basketbol takımı yeni sezon hazırlıklarını ...
Düzce'de duraklar düzenli aralıklarla temizlenerek dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Düzce'de duraklar düzenli aralıklarla temizlenerek ...
Velilerin rızası olmadan bağış alınmayacak
YEREL HABERLER Velilerin rızası olmadan bağış alınmayacak
Hamile eşinin canı çekince tezgahtan karpuz alıp, notla birlikte para bıraktı
YEREL HABERLER Hamile eşinin canı çekince tezgahtan karpuz alıp, ...
DTSO Başkanı Şahin "Proje okullarımız ile gurur duyduk"
YEREL HABERLER DTSO Başkanı Şahin "Proje okullarımız ile gurur ...
Düzce Belediyesi’nden çöp sorununa kalıcı çözüm
YEREL HABERLER Düzce Belediyesi’nden çöp sorununa kalıcı çözüm
Ataseven “Kepenk kapatma noktasına geldik”
YEREL HABERLER Ataseven “Kepenk kapatma noktasına geldik”
Köy okulunda tüm hazırlıklar tamamlandı
YEREL HABERLER Köy okulunda tüm hazırlıklar tamamlandı
271 çocuk için 274 bin lira ödeme sağlandı
YEREL HABERLER 271 çocuk için 274 bin lira ödeme sağlandı
Düzce'de 2 bin 510 kişi evde bakım maaşı verildi
YEREL HABERLER Düzce'de 2 bin 510 kişi evde bakım maaşı verildi
Gazhane caddesinde yama çalışması yapıldı
YEREL HABERLER Gazhane caddesinde yama çalışması yapıldı
Koruyucu ailelere destek ödemeleri sürüyor
YEREL HABERLER Koruyucu ailelere destek ödemeleri sürüyor
Çöpe atılacak malzemelerle oturma alanları yaptı
YEREL HABERLER Çöpe atılacak malzemelerle oturma alanları yaptı
Yedikleri karpuzdan çıkan çekirdekleri dikip, karpuz bahçesi yaptılar
YEREL HABERLER Yedikleri karpuzdan çıkan çekirdekleri dikip, karpuz ...
Cadde üzerinde kaldırım ve ağaçlandırma yapılacak
YEREL HABERLER Cadde üzerinde kaldırım ve ağaçlandırma yapılacak
Yığılca’da kız öğrenci yurdu tamamlanmak üzere
YEREL HABERLER Yığılca’da kız öğrenci yurdu tamamlanmak üzere
Uğur okullarında sosyal mesafeli toplantı
YEREL HABERLER Uğur okullarında sosyal mesafeli toplantı
İlçenin dört bir yanında çöp kovaları yerleştirildi
YEREL HABERLER İlçenin dört bir yanında çöp kovaları yerleştirildi
Sancaklar Mahallesi’nde yeni yol yapımı sürüyor
YEREL HABERLER Sancaklar Mahallesi’nde yeni yol yapımı sürüyor
Düzce´de 4 hektar ormanlık alan yandı
YEREL HABERLER Düzce´de 4 hektar ormanlık alan yandı
Düzce'de uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama
YEREL HABERLER Düzce'de uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama
Düzce’de yeni su kaynağından su verilmeye başlandı Belediye Başkan Yardımcısı Kasapoğlu müjdeyi verdi
YEREL HABERLER Düzce’de yeni su kaynağından su verilmeye ...
Düzce’de orman yangını: 4 hektar alan kül oldu Orman yangınına drone destekli müdahale Orman yangını havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Düzce’de orman yangını: 4 hektar alan kül oldu Orman ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X