Özel okulda her gün dezenfekte yapılıyor

– Özel Düzce Uğur Fen ve Anadolu Lisesi, 20202021 eğitim dönemi öncesinde okulda dezenfekte çalışmalarını hızlandırdı. Okul her gün dezenfekte edilerek öğrencileri beklemeye başladı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un 17 Ağustos itibari ile özel okulların uzaktan eğitim ile eğitim dönemini başlatabileceğini açıklamasının ardından Özel Düzce Uğur Fen ve Anadolu Lisesi’nde de çalışmalar hızlandırıldı. 21 Eylül’de yüz yüze başlayacak eğitim öncesinde okulda dezenfekte çalışmaları da devam ediyor. Eğitim öğretim dönemine daha sağlıklı başlamak ve sürdürmek adına Özel Düzce Uğur Fen ve Anadolu Lisesi’nde rutin bir şekilde dezenfekte çalışmaları yapılıyor.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.