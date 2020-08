Tarım işçilerinin kamyonet kasasında tehlikeli yolculuğu

– DüzceAkçakoca D655 karayolu üzerinde seyreden kamyonetin kasasında tehlikeli yolcuğu kameraya yansıdı.

DüzceAkçakoca D655 Karayolu üzerinde seyir halinde olan bir kamyonetin kasasındaki fındık işçisinin tehlikeli yolculuğu görenleri hayrete düşürdü. Düzce’ye fındık toplamaya gelen fındık işçileri tarlalara traktör, pat pat kasası ve kamyonet kasası üzerinde giriyor. Bu şekilde yolculuk esnasında daha önce birçok kişi yaralanmış hatta hayatını kaybetmişti. Ders almadan yapılan yolculuk tepki çekti. O anlar kameralara an be an yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.