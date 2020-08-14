Düzce'nin yol ağı genişliyor

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– Düzce Belediyesi yol ağını genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler Çakırlar Mahallesi üzerinde yeni yol açma çalışmalarına başladı.

Düzce’de her geçen gün trafik sorunu artmaya devam ederken, Düzce Belediyesi bu sorunu çözebilmek için mahallelerde yeni yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Çakırlar Mahallesi üzerinde yeni yol yapım çalışmasına başlayan ekipler yolun alt yapısı ile ilgili de çalışma başlattı. Ekipler stabilize yol çalışmalarını tamamlamasının ardından sıcak asfalt serilecek ve yol kullanıma açılacak.

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