Düzce'de 65 yaş üstü 1. ve 2. derece yakınları haricindeki vatandaşlara düğünler yasaklandı Düğünler 3 saatten 2.5 saate düşürüldü

– Düzce’de gelin ve damadın, birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş üstü kişilerin düğünlere katılması Düzce İl Olağanüstü Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla yasaklandı. Ayrıca alınan karar gereği düğünler 3 saatten 2.5 saate düşürüldü.



Düzce İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu olağanüstü toplanarak yeni kararlar aldı. Alınan kararlara göre, salgının kalabalık ortamlardaki hızlı yayılımı göz önünde bulundurularak köylerde ve sokaklarda yapılan düğün, nişan, sünnet düğünü gibi etkinlikler aynı gün içerisinde 11.00 ila 23.00 arasında en fazla 3 saatten, 2.5 saate düşürüldü. Bu aktivitelerde ve etkinliklerde dağıtılacak yemek ve ikramlar ise sosyal mesafe korunarak yapılacak ve servisler Sağlık Bakanlığı salgın yönetim ve çalışma rehberine uygun şekilde yapılacak. Ayrıca mevlit ve defin işlemleri sonrasında yapılacak olan yemek ikramları faaliyetler de yasaklandı.



65 üstüne yasak geldi

Düzce İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun olağanüstü toplantısı sonrasında Düzce’de gelin ve damadın birinci ve ikinci derecede yakınları (amca, dayı, teyze ve halaları hariç) 65 yaş üstü kişiler düğünlere katılması yasaklandı. Düğün salonlarında birinci ve ikinci derecede akraba olmayan 65 yaş üstü kişi tespit edilirse Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 3 bin 150 lira idari para cezası kesilecek.



Bilardo salonları açılıyor

Alınan kararlar çerçevesinde Düzce’de bilardo salonları ile işletmesinde bilardo masası olan firmalar 13 Ağustos itibari ile açılabilecek. Sağlık Bakanlığının yayınladığı tedbirler ve bilardo salonlarında alınması gereken önlemler alınmadan açılamayacak. Düzce’de bilardo salonları ise haftada en az bir kez olmak şartı ile ilgili kurumlar tarafından denetlenecek.

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