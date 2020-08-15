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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düzce'deki yeni ulaşım sistemi eğitimleri devam ediyor

İHA

Düzce'deki yeni ulaşım sistemi eğitimleri devam ediyor

– Düzce’de yeni ulaşım sistemine geçilmesine sayılı günler kala şoförlerin eğitimleri de hız kesmeden devam ediyor.Düzce Belediyesi bünyesinde kurulan Düzce Ulaşım A.Ş. şirketi eliyle yürütülecek şehir içi toplu ulaşım sisteminde son hazırlıklar tamamlanıyor.
İlk etapta 100 adet otobüsün 21 Ağustos’ta hizmete başlaması için hazırlıklar devam ederken şirket bünyesinde görev yapacak şoförlerin eğitim çalışmaları tüm hızıyla sürdürülüyor. Mesleki Gelişim Eğitim Programı kapsamında Düzce Belediye Kültür Merkezin de ilki 11 Ağustos Salı günü itibariyle başlayan eğitimlerin ikinci bölümünde BURULAŞ (Bursa Ulaşım AŞ.) Genel Müdürü Mehmet Kürşat Çapar tarafından şoförlere; kurum kültürü, empati, yolcuya yaklaşım, iletişim, psikoteknik yeterlilik ve ilk yardım konularında bilgilendirme de bulunuldu. İlerleyen günlerde araç içi kart okutma sistemleri (validatör) ve güzergah eğitimlerinin de ekleneceği programlar sayesinde şoförler ve araçların Düzce’nin vizyonuna yakışır, donanımlı ve birinci sınıf hizmet vermesi sağlanacak ve yolcu taşıma sisteminde en önemli faktör olan şoförler, kılık kıyafetten, mesleki gelişim eğitimlerine kadar her konuda yeterli seviyeye getirilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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