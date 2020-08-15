Memur-Sen Başkanı Çelebi "Açlık sınırı 2 bin 445 lira oldu"

– MemurSen Düzce Başkanı Ömer Faruk Çelebi, MemurSen tarafından her ay düzenli olarak yapılan “açlıkyoksulluk” araştırması sonuçlarını açıkladı. Çelebi, “Türkiye’deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 445 lira, yoksulluk sınırı ise 7 bin 77 lira olarak belirlendi” dedi.

MemurSen Düzce Başkanı Ömer Faruk Çelebi, MemurSen Konfederasyonu tarafından her ay düzenli olarak yapılan Açlık sınırı açıklamasının sonuçlarını bildirdi. Çelebi, “Her ay düzenli olarak yapılan açlıkyoksulluk araştırmasına göre Temmuz ayında Türkiye’deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 445 TL, yoksulluk sınırı ise 7 bin 77 TL olarak tespit edildi. Yapılan araştırmaya göre Temmuz ayında Haziran ayına göre gıda madde fiyatlarında ortalama yüzde 1,61’lik bir düşüş yaşandı. Temmuz ayında göze çarpan en büyük artışlar yüzde 10,88 artışla yumurta, yüzde 6,95 artışla elma, yüzde 6,34 artışla balık, yüzde 5,65 artışla dereotu; en çok göze çarpan düşüşler ise yüzde 37,78 azalışla taze fasulye, yüzde 35,28 azalışla kabak, yüzde 30,85 azalışla patlıcan, yüzde 29,64 azalışla salatalık madde fiyatlarında yaşandı. Aydınlanma madde fiyatında ise Temmuz ayında Haziran ayına göre herhangi bir değişim gözlemlenmedi. Temmuz ayında Haziran ayına göre ısınma madde fiyatlarında ortalama yüzde 1,25’lik bir artış gözlenirken; Temmuz ayında Haziran ayına göre barınma madde fiyatlarında yüzde 1’lik bir artış oldu" dedi.



"Giyim ucuzladı"

Temmuz ayında Haziran ayına göre giyim fiyatlarında ise ortalama yüzde 1,93’lük bir düşüş gözlendiğini işaret eden Çelebi, "Giyim madde fiyatlarında Haziran ayına göre en göze çarpan değişimler yüzde 2,11 artışla ayakkabı tamiri, yüzde 2,07 artışla giysi tamir ücretleri madde fiyatlarında oldu. Bununla birlikte giyim madde fiyatlarında Haziran ayına göre yüzde 9,06 azalışla elbise, yüzde 8,87 azalışla etek, yüzde 7,49 azalışla gömlek, yüzde 6,88 azalışla tişört madde fiyatında düşüş gözlemlendi. Çevre ve su madde fiyatlarında yüzde 1’lik bir artış yaşandı. Çevre ve su madde fiyatlarında Haziran ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 2,49 artışla su faturası madde fiyatlarında olduğu gözlendi. Eğitimkültür madde fiyatlarında yüzde 0,78’lik bir artış oldu. Eğitimkültür madde fiyatlarında Haziran ayına göre değişimin yüzde 3,12 artışla tablet, yüzde 3,06 artışla özel lise ücreti madde fiyatlarında olduğu gözlendi. Bununla birlikte eğitimkültür madde fiyatlarında yüzde 1,29 azalışla görsel, işitsel veri işleme araçları, yüzde 0,98 azalışla yurtiçi hafta sonu turları fiyatlarında düşüş olduğu tespit edildi" ifadelerinde bulundu.



"Ulaşım ve haberleşme madde fiyatlarında artış yaşandı"

Temmuz ayında Haziran ayına göre ulaşım madde fiyatlarında yüzde 1,51’lik bir artış olduğu belirlendi. Haziran ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 10,85 artışla araba kiralama ücreti, yüzde 9,4 artışla LPG dolum ücreti fiyatlarında olduğu gözlendi. Bununla birlikte ulaşım madde fiyatlarında Haziran ayına göre yüzde 6,32 azalışla şehirlerarası otobüs ücreti, yüzde 1,36 azalışla otopark ücreti madde fiyatlarında düşüş gözlemlendi. Temmuz ayında Haziran ayına göre haberleşme madde fiyatlarında ortalama değişim yüzde 0,86’lIk bir artış olarak yansıdı. Haberleşme madde fiyatlarında Haziran ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 6,12 artışla telefon ekipmanları, yüzde 2,51 azalışla telefon görüşme ücreti madde fiyatlarında olduğu gözlendi. Kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında yüzde 0,86’lık bir artış gözlendi. Kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında Haziran ayına göre en göze çarpan değişimin yüzde 4,55 artışla tıraş malzemeleri madde fiyatlarında olduğu tespit edildi. Bununla birlikte kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında Haziran ayına göre yüzde 3,35 azalışla makyaj malzemeleri madde fiyatında düşüş gözlemlendi. Temmuz ayında Haziran ayına göre sağlık madde fiyatlarında ortalama değişim yüzde 0,94’lük bir artış olarak gözlenirken, en göze çarpan değişimlerin yüzde 2,51 artışla tansiyon aleti; yüzde 0,12 azalışla laboratuvar tahlil ücretleri fiyatlarında olduğu tespit edildi” şeklinde konuştu.

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