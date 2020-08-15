Başkan Kılıç, halkın sorunlarını dinledi yapılacakları anlattı

–Düzce'nin Beyköy beldesine 2018 yılında bağlanan Değirmenbaşı Mahallesi’nde sıkıntılar artınca Beyköy Belediye Başkanı Osman Kılıç, halkın sorunlarını dinleyerek mahallede yapılacak yatırımları sakinlere anlattı.

Halk oylaması ile 16 Aralık 2018’de Beyköy’e bağlanan Değirmenbaşı Mahallesi’nde sıkıntılar artınca, Mahalle muhtarı Cemil Çebi, Belediye Başkanı Osman Kılıç ile toplantı organize etti. Mahalle sakinleri ile yapılan toplantıda Başkan Kılıç, halkın sorunlarını ve sıkıntılarını dinledi. Başkan Kılıç daha sonra mahallede yapılacak yatırımlar ve projeler hakkında mahalle sakinlerine bilgilendirmelerde de bulundu.

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