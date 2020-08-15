Başkan Özlü, cam fabrikasında incelemelerde bulundu

– Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce’de bulunan bir cam fabrikasında incelemelerde bulunarak üretim ile ilgili bilgiler aldı.

Düzce’de üretimini sürdüren bir cam fabrikasını Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ziyaret etti. Başkan Özlü ve beraberindeki heyet cam fabrikasının üretim hatlarında da incelemelerde bulundu. Camın nasıl üretildiği ile ilgili olarak fabrika yönetiminden bilgi alan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, sıcak havalarda sıcak kazanların yanlarında çalışan personele başarılar diledi.

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