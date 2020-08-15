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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düzce´de 95 fındık işçisi karantinada

DHA

Düzce´de 95 fındık işçisi karantinada


Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DOĞU ve Güneydoğu bölgelerinden fındık toplamak için Düzce´ye gelen mevsimlik işçiler, koronavirüs tedbirleri kapsamında sağlık kontrolünden geçirildi. 1 aydır devam eden kontroller kapsamında 95 fındık işçisi karantinaye alındı.
Düzce´ye fındık toplamak için gelen işçiler, fındık bahçesinde kaldıkları çadır ve yerleşim alanlarında İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince sağlık kontrolünden geçirildi. İşçilere ayrıca koronavirüs tedbirleri kapsamında uyması gereken kurallar hakkında bilgi verildi. Koronavirüs salgını belirtisi gösteren fındık işçileri sağlık kuruluşlarına gönderilerek ileri tetkikler yaptırılması için yönlendirildi. 1 aydır devam eden kontroller kapsamında bugüne kadar koronavirüs belirtileri gösteren 95 kişi, öğrenci yurtlarında karantinaya alındı.
Düzce İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, 95 kişinin semptomlarından ve durumundan şüphelendiklerini ve karantinaya aldıklarını ifade ederek, "15 Temmuz itibarıyla ilimize gelen fındık işçilerini sağlık taramasından geçiriyoruz. Bunlar içerisinde semptomlarına bakıyoruz. Maske kullanmalarını öğretiyoruz, maske veriyoruz. Diğer hijyen kuralları ile ilgili eğitimlerini veriyoruz. Semptom olduğu zaman hemen sağlık kuruluşlarına başvurmaları için bilgilendirmelerimizi yapıyoruz. Bugüne kadar 2 bin 616 fındık işçimizi eğitimlerini verdik, taramalarını yaptık. Bunun dışında da 95 kişinin semptomlarından ve durumundan şüphelendik. Karantina altına almak zorunda kaldık. Karantinada tutuyoruz. Karantinada takiplerini yapıyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2020-08-15 12:44:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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