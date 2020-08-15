Düzce Belediyesi 1 milyon 410 bin maske üretildi

– Düzce Belediyesi, korona virüs salgını sonrasında oluşturduğu maske dikim atölyelerinde bugüne kadar 1 milyon 410 bin maske üreterek sosyal belediyecilik farkını ortaya koydu.
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün talimatları ile korona virüs salgını sonrasında Kültür Merkezi’nde maske dikim atölyeleri oluşturuldu. İlk olarak 1 milyon maske hedefi koyan Düzce Belediyesi, hedefe kısa süre içerisinde ulaşınca Başkan Özlü hedefi 2 milyona çıkarttı. Personel ve gönüllülerin katılımı ile maske dikimleri bir yandan yapılırken bir yanda da vatandaşlara maske dağıtımı gerçekleştirildi. Alınan son bilgilere göre Düzce Belediyesi Maske dikim atölyelerinde 1 milyon 410 bin maske üretimi gerçekleştirildi. Bu üretilen maskelerin 1 milyon 302 bin adedi ise vatandaşlara dağıtıldı. Maske üretim tesislerinde maske üretimi aralıksız bir şekilde devam edecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.