Bisikletçiler deprem farkındalığı için 150 kilometre pedal çevirecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bisikletçiler deprem farkındalığı için 150 kilometre pedal çevirecek

İHA

Marmara Bölgesi'nde binlerce insanın hayatını kaybetmesine ve binlerce evin yıkılmasına neden olan 7.2'lik Marmara depreminin 21. yıldönümünde Türk Kızılay, depremi unutturmamak ve farkındalık için bisiklet turu düzenledi. Depremin zarar verdiği Bolu, Düzce, Yalova, Gölcük, Sakarya ve Kocaeli'den bisikletçilerin katıldığı bisiklet turu Düzce'de Anıtpark'ta Türk Kızılay Düzce Şube Başkanı Halil Aydın'ın startıyla başladı.

Bisikletçiler deprem farkındalığı için 150 kilometre pedal çevirecek

Marmara Bölgesi'nde binlerce insanın hayatını kaybetmesine ve binlerce evin yıkılmasına neden olan 7.2’lik Marmara depreminin 21. yıldönümünde Türk Kızılay, depremi unutturmamak ve farkındalık için bisiklet turu düzenledi. Depremin zarar verdiği Bolu, Düzce, Yalova, Gölcük, Sakarya ve Kocaeli’den bisikletçilerin katıldığı bisiklet turu Düzce’de Anıtpark’ta Türk Kızılay Düzce Şube Başkanı Halil Aydın’ın startıyla başladı.
17 Ağustos 1999’da merkez üssü Kocaeli’ye bağlı Gölcük olan ve 7.2 şiddetindeki depremde resmi kayıtlara göre 17 bin 480 kişi hayatını kaybederken 23 bin 781 kişi de yaralandı. 505 kişinin sakat kaldığı depremde 285.211 ev, 42.902 iş yeri hasar gördü. 600 bin kişi evsiz kalırken yaklaşık 16 milyon insan, depremden değişik düzeylerde etkilendi. Büyük Marmara depreminin 21. yıldönümünde de o günlerde yaşanan acı ve çileleri unutturmamak ve deprem farkındalığı oluşturmak için Türk Kızılay bisiklet turu düzenledi. Marmara depreminde hasar gören Düzce’den 30 bisikletçi 150 kilometre pedal basarak depremde en büyük hasarı alan Sakarya’nın Hendek ilçesi’ne hareket etti. Sabah saatlerinde Düzce Anıtpark Meydanında 30 bisikletçi burada Türk Kızılay Düzce Şubesi’nin hazırladığı stantlarda son hazırlıklarını yaptılar.
Bisiklet turu ile ilgili bilgiler veren Türk Kızılay Düzce Şube Başkanı Av. Halil Aydın; “Allah bu acıları bizlere tekrar yaşatmasın. Hem 17 Ağustos depreminde hemde diğer afetlerde hayatını kaybetmiş vatandaşlarımızı rahmetle ve minnetle anıyoruz. Geride kalanlarına başsağlığı diliyorum. 17 Ağustos depremi büyük bir felaketti. Bu felaket bulunduğumuz coğrafya itibarıyla tekrar yaşlanabileceğini hatırlatmak istiyorum. Ayrıca 30 farklı Afetin yaşanabileceği bir coğrafyada yaşadığımızı da dile getirmek istiyorum. Bu coğrafyada yaşamış olduğumuz afetler nedeniyle biz toplumun iyi ve kötü gününde yanında olan 150 yıllık bir kurum olarak toplumun afetlerde daha bilinçli ve de dirençli olabilmesi için ve meydana gelecek zararı minimuma indirmek amacıyla bugün bir farkındalık oluşturmak istedik. Kızılay Genel Başkanı, Genel Müdürlerimiz ve Kızılay çalışanlarımız sahada olacak. Depremi yaşayan illerden çıkan bisikletçilerimiz Sakarya merkezde bir araya gelecek ve orada toplumsal bilinci artıracak bir etkinlik düzenledik. Genel başkanımız ve Kızılay çalışanlarımız gün boyu ve hafta boyunca özel etkinliklerle toplumu bilinçlendirmek için eğitimler düzenleyecek. Çünkü önemli olan şey afet yaşanmadan önce bilinçli bir toplum oluşturmak ve toplumun afetlere karşı bilincini ve gücünü artırmak. Biz de Kızılay olarak bunu yapmak adına sahadayız. 152 yıldır olduğu gibi bugün ve daha sonrada milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi
21. yılda Türk Kızılay’ın değiştiğini, zamana ve çağa ayak uydurduğunu belirten Av. Halil Aydın, “Zamana, topluma ve çağa uymak gerekiyor. Yine afetlerin afete karşı olan süreç birer tecrübe. O tecrübe ve almış olduğumuz derslerle eksikliklerimizi gidermek, yeni oluşabilecek afetlere ve meydana gelebilecek zararlara karşı daha donanımlı hale gelebilmek adına gece gündüz çalışan ekiplerimiz var. Yani kızılaycılar var, gönüllüler var. Bugün sadece Türkiye’de değil, sadece bulunduğumuz coğrafyada değil, tüm dünyada sıkıtının olduğu her yerde Kızılay var. O Kızılay bugün dünyanın en çok yardım eden kuruluşu durumunda” diye konuştu.
Sakarya’ya gitmek üzere hareket eden Düzce Bisikletçiler Kulübü Başkanı Selim Cicü ise “Bugün yaklaşık 150 kilometre pedal basacağız. Buradan Hendek’e oradan da Sakarya’ya kadar pedal basacağız. 17 Ağustos depremini anma turumuz. Öncelikle depremde hayatını kaybedenlere rahmet, geride kalanlara başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Hepimiz bu acıları çektik. 12 Kasım ve 17 Ağustos’ta yaşanan depremlerin acılarını halen yaşıyoruz. Şimdiki neslin o günleri daha idrak edebilmesi için bisikletçilerimizi de genç arkadaşlardan seçtik. Biz Ogünleri dün gibi hatırlıyoruz. Unutturmamak içinde elimizden geleni yapacağız. 30 bisikletçi arkadaşımız var. Onlarla birlikte Hendek’teki başlangıç noktasına gideceğiz. Oradan da Sakarya’ya gideceğiz” dedi.
Konuşmaların ardından Anıtpark’ta toplanan bisikletçiler Hendek’e gitmek üzere Türk Kızılayı Düzce Şube Başkanı Av. Halil Aydın’ın verdiği startla Hendek’e gitmek üzere hareket etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Özlü “Depremden korunmak için bilinç şart”
YEREL HABERLER Başkan Özlü “Depremden korunmak için bilinç şart”
Bölge Başkanı Taşlı, “Yaşananlardan ders almalıyız”
YEREL HABERLER Bölge Başkanı Taşlı, “Yaşananlardan ders almalıyız”
Başkan Şahin, asfalt öncesi incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Başkan Şahin, asfalt öncesi incelemelerde bulundu
Maske dağıtımı tüm hızı ile devam ediyor
YEREL HABERLER Maske dağıtımı tüm hızı ile devam ediyor
Asar deresinde temizlik çalışmaları hızlandı
YEREL HABERLER Asar deresinde temizlik çalışmaları hızlandı
Düzce Belediyesi esnafa 45 milyon lira borç ödedi
YEREL HABERLER Düzce Belediyesi esnafa 45 milyon lira borç ödedi
Oryantring antrenmanları doğada devam ediyor
YEREL HABERLER Oryantring antrenmanları doğada devam ediyor
Düzce Belediyesi 1 milyon 410 bin maske üretildi
YEREL HABERLER Düzce Belediyesi 1 milyon 410 bin maske üretildi
Divapan zirveye tırmanmaya devam ediyor Divapan büyük sanayi kuruluşları arasında
YEREL HABERLER Divapan zirveye tırmanmaya devam ediyor Divapan büyük ...
Düzce´de 95 fındık işçisi karantinada
YEREL HABERLER Düzce´de 95 fındık işçisi karantinada
Selzede öğrencilerin büyük başarısı
YEREL HABERLER Selzede öğrencilerin büyük başarısı
Düzce mağaraları mercek altında
YEREL HABERLER Düzce mağaraları mercek altında
Vali Atay ve başkan Özlü’den geçmiş olsun mesajı
YEREL HABERLER Vali Atay ve başkan Özlü’den geçmiş olsun mesajı
İhtiyaç sahibi aileye eşya yardımı
YEREL HABERLER İhtiyaç sahibi aileye eşya yardımı
Başkan Özlü çöp kamyonlarında yapılan düzenlemeyi inceledi
YEREL HABERLER Başkan Özlü çöp kamyonlarında yapılan düzenlemeyi ...
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'ni gezen duygulandı Mobil Müzeyi gezen Ali Atik; “Oğluma Atalarımızın bu vatanı bize nasıl emanet ettiğini göstermek istedim” Dedesini Balkan harbinde kaybeden Mısır: “Bu müze beni çok etkiledi. Orada sanki yaşamış gibi etkiledi beni”
YEREL HABERLER Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'ni gezen ...
Akçakoca’da Kalkın Plajı temizliği ile dikkat çekiyor Plajda 24 saat esasına uygun temizlik yapılıyor 5 cankurtaranın bulunduğu Kalkın Plajında Karadeniz’e girmek güvenli Plaj işletmecilerinden Şahin: “ Aileler buraya çok rahat gelebilirler”
YEREL HABERLER Akçakoca’da Kalkın Plajı temizliği ile dikkat ...
Tayin olanlara veda programı yapıldı
YEREL HABERLER Tayin olanlara veda programı yapıldı
Başkan Özlü, cam fabrikasında incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Başkan Özlü, cam fabrikasında incelemelerde bulundu
Anaokulu öğrencileri için Organik tarım bahçesi yapıldı
YEREL HABERLER Anaokulu öğrencileri için Organik tarım bahçesi ...
Başkan Kılıç, halkın sorunlarını dinledi yapılacakları anlattı
YEREL HABERLER Başkan Kılıç, halkın sorunlarını dinledi ...
Toplantıda maske üretimi konuşuldu
YEREL HABERLER Toplantıda maske üretimi konuşuldu
Memur-Sen Başkanı Çelebi "Açlık sınırı 2 bin 445 lira oldu"
YEREL HABERLER Memur-Sen Başkanı Çelebi "Açlık sınırı 2 bin 445 lira ...
Düzce'deki yeni ulaşım sistemi eğitimleri devam ediyor
YEREL HABERLER Düzce'deki yeni ulaşım sistemi eğitimleri devam ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X