Vali Atay, “Depremi hiçbir zaman unutmayacağız”

– Düzce Valisi Cevdet Atay, 17 Ağustos Marmara Depremi yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesajında “Önemli olan, bu depremlerde can ve mal kaybını en aza indirmek” dedi.

Vali Cevdet Atay 17 Ağustos Marmara depreminin yıldönümü nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada “İlimiz, 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999'da iki büyük deprem yaşamıştır. Birinci derecede deprem kuşağında olan ilimizde bir daha deprem yaşamamak, ya da olası deprem durumunda, can ve mal kaybına uğramamak en büyük temennimizdir. Önemli olan, bu depremlerde can ve mal kaybını en aza indirmek, depremlere hazırlıklı olmak ve içinde yaşadığımız binalarımızı deprem riskine göre yapılandırmaktır. Kurumlarımızın ve sivil toplumun gayretleriyle insanlarımızın bilinçlendirilmesi ve ilimizdeki tüm bina stokunun depreme dayanıklı hale getirilmesi, hepimize düşen hayati bir görevdir. Hiçbir zaman unutmayacağımız bu felaketin sebep olduğu kayıpların bir daha yaşanmaması için gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz. 17 Ağustos Marmara Depreminin yıldönümünde, Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum” ifadelerinde bulundu.

