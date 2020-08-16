Cumhuriyet okulunda 3 yeni atölye açıldı

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– Düzce Cumhuriyet İlkokulu bünyesinde ki atıl sınıflarda düzenleme yaptı. Okul içerisinde Tasarım Beceri Atölyesi, Bitki Yetiştirme ve Hayvan Bakımı atölyeleri düzenlenerek öğrencileri beklemeye başladı.

Korona virüs salgını sonrasında okulların tatil edilmesi ile birlikte öğretmen ve okul yönetimleri okullarda atıl olarak bulunan alanlarda düzenleme çalışması yaptı. Düzce’de Cumhuriyet İlkokulu bünyesinde ki atıl alanlarda 3 farklı atölye açıldı. 2023 Eğitim vizyonu çerçevesinde, Tasarım Beceri Atölyesi, Bitki Yetiştirme ve Hayvan Bakımı atölyeleri okulda açılarak öğrencileri beklemeye başladı.

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