Velilerle online toplantı yapıldı

– Özel Düzce Uğur Fen ve Anadolu Lisesi, korona virüs salgını nedeni ile okulda alınan önlemler ve tedbirleri velilere online toplantı ile anlattı.

Özel Düzce Uğur Fen ve Anadolu Lisesi 11 ve 12. sınıfta bulunan öğrencilerin velileri ile online veli toplantısı gerçekleştirdi. Okulun kurucusu Gökhan Sarıgül, Korona virüs salgını sürecinde okulların açılmasıyla ilgili velilere bilgiler aktardı. Sarıgül ayrıca süreçte alınan önemleler ile ilgili velilerin akıllarında soru işaretlerini de giderdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.