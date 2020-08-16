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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Minik tenisciler tecrübe edindi

İHA

– Türkiye Tenis Federasyonu tarafından 1013 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen 14 yaş hafta içi tenis turnuvasına katılan Düzceli minik sporcular şampiyonada üçüncü ve dördüncü oldu.

Minik tenisciler tecrübe edindi

– Türkiye Tenis Federasyonu tarafından 1013 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen 14 yaş hafta içi tenis turnuvasına katılan Düzceli minik sporcular şampiyonada üçüncü ve dördüncü oldu.
1013 Ağustos tarihlerinde Türkiye Tenis Federasyonu tarafından Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 14 Yaş hafta içi teniz turnuvası düzenlendi. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan minik tenisçilerde turnuvaya katılım sağladı. Antrenör Ahmet Usluer önderliğinde turnuvaya katılan sporculardan Salih Batu Ercan üçüncü olurken, Azehan Gökesaoğlu’da turnuva da dördüncü olarak tecrübe edindi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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