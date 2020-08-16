Kaymakam esnaf ziyareti yaptı

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– Kaynaşlı Kaymakamlığı görevine yeni başlayan Mustafa İkbal Ekşi, ilçe esnafını ziyaret ederek karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Kaynaşlı Kaymakamlığı görevine yeni başlayan Mustafa İkbal Ekşi, ilçeyi tanımak için çalışmalarını hızlandırdı. Kaymakam Ekşi ilk olarak ilçe genelinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Esnaflarla sohbet eden Kaymakam Ekşi, daha sonra 15 Temmuz Demokrasi Meydanında vatandaşlarla sohbet etti.

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