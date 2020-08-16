Düzce’nin Hacıazizler köyünde 40 kişi yaşıyor

– Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), illerin köy nüfusları ve nüfus sıralarını açıkladı. Düzce’de nüfusu en az olan son 10 köy belirlenirken, 40 kişinin yaşadığı Kaynaşlı’ya bağlı Hacıazizler köyü Düzce’nin en az nüfusu olan köyler arasında yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, İllerin köy nüfusları ve nüfus sıralarını açıkladı. Ülke genelinde 18 bin 201 köy bulunurken, Düzce’de 278 köy bulunuyor. Açıklanan verilere göre Düzce’de en az nüfusu olan köylerde belli oldu. Nüfusu en az olan köy 40 kişinin yaşadığı Kaynaşlı’ya bağlı Hacıazizler köyü oldu. Bu köyü 57 kişinin yaşadığı Yığılca Yaylatepe Köyü takip etti. Akçakoca Dilaver Köyü 91 kişi ile üçüncü sırada, Yığılca Köseler Köyü 94 Kişi ile dördüncü sırada, Çilimli Kafyayla Köyü ve Akçakoca Davutağa Köyü 97 kişi beş ve altıncı sırada, Akçakoca Küpler Köyü 99 kişi ile yedinci sırada, Cumayeri Çamlıpınar Köyü ve Gümüşova Soğuksu Köyü 109 kişi ile sekiz ve dokuzuncu sırada yer aldı. Sondan onuncu sırada yer alan son köy ise 111 Kişinin yaşadığı Kaynaşlı’ya bağlı Altunköy köyü oldu.

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