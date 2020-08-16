Düzce BİLSEM, 21 Eylül’e hazır

– Düzce Bilim, Sanat ve Eğitim Merkezi Korona virüs salgını sonrasında 21 Eylül’de başlayacak yüz yüze eğitim öncesinde tüm hazırlıklarını tamamladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yaptığı açıklama sonrasında 21 Eylül’de başlayacak olan yüz yüze eğitim için Düzce’de Bilim, Sanat ve Eğitim Merkezi tüm hazırlıklarını tamamladı. Sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde sıralar ve sınıflarda düzenleme yapılırken, tüm sınıfların girişlerine dezenfektanlar yerleştirildi. Derslikler öğrencilerin sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde eğitim görebilmeleri için tüm standartların en üst şeklinde hazırlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.