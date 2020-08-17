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Tem otoyol girişinde can pazarı Otoyol girişinde arazi aracı 30 metre şarampole uçtu Şarampole uçan araçtaki yaralıları metrelerce yürüyerek ambulansa taşıdılar

İHA

– Düzce'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği arazi aracı 30 metre şarampole uçtu. Can pazarının yaşandığı kazada araçta bulunan 3 yaralı kurtarıldı.

Tem otoyol girişinde can pazarı Otoyol girişinde arazi aracı 30 metre şarampole uçtu Şarampole uçan araçtaki yaralıları metrelerce yürüyerek ambulansa taşıdılar

– Düzce'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği arazi aracı 30 metre şarampole uçtu. Can pazarının yaşandığı kazada araçta bulunan 3 yaralı kurtarıldı.

Kaza, akşam saatlerinde DüzceAnkara istikameti otoyol girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Beyköy istikametinden Düzce istikametine gitmekte olan Feyzullah A.’nın kullandığı 81 EY 668 plakalı Jeep marka arazi aracı, TEM Otoyolu Düzce gişelerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri yıkarak 30 metre şarampole uçtu. Cipin şarampole uçtuğunu gören diğer sürücüler hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine ve Düzce Belediyesi İtfaiye Ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri yolda 30 metre uçurumda inerek araçta yaralı bulunan Feyzullah A., Nermin A. ve Gökhan A.’ya olay yerinde müdahale etti. Hurdaya dönen araçtan yaralıları çıkartan ekipler, ambulansa taşımak için 500 metre yürüdü. Ambulanslara alınan yaralılar, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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