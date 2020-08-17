Düzce'de maske denetimine çıkan Vali Atay vatandaşları uyardı Vali Atay, denetimlerde çocuklara maske hediye etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düzce'de maske denetimine çıkan Vali Atay vatandaşları uyardı Vali Atay, denetimlerde çocuklara maske hediye etti

İHA

– Korona virüs tedbirlerinin vatandaşlar tarafından esnetilmesinin ve görüntülerin haber bültenlerine yansımasının ardından Düzce'de denetimler artırıldı. Denetimlere katılan Düzce Valisi Cevdet Atay, çocuklara kullanmaları için maske hediye etti.

Düzce'de maske denetimine çıkan Vali Atay vatandaşları uyardı Vali Atay, denetimlerde çocuklara maske hediye etti

– Korona virüs tedbirlerinin vatandaşlar tarafından esnetilmesinin ve görüntülerin haber bültenlerine yansımasının ardından Düzce’de denetimler artırıldı. Denetimlere katılan Düzce Valisi Cevdet Atay, çocuklara kullanmaları için maske hediye etti.
Düzce'de vatandaşların korona virüs tedbirlerini düğünlerde, asker uğurlamalarında ve bazı törenlerde esnetmesi, bu anların da haber bültenlerine yansımasının ardından korona virüs denetimleri yoğunlaştırıldı. Yapılan denetimlere Düzce Valisi Cevdet Atay ve protokol üyeleri de katıldı. Vatandaşların ve esnafın en yoğun olduğu Gaziantep Caddesi, Spor Sokak ve İstanbul Caddesi üzerinden denetim yapan Vali Atay ve ekipler, maske konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundular.

Miniklerin maskelerini Vali Atay verdi
Yapılan denetimler sırasında anne ve babalarıyla birlikte gezmeye çıkan ya da alışveriş yapan minikler de gözlerden kaçmadı. Dışarı çıkarak ebeveynleriyle birlikte gezen miniklerin maskeli olmasına sevinen Düzce Valisi Cevdet Atay, ayrıca maskeli olmalarına rağmen miniklere ilerleyen zamanlarda kullanmaları için maske hediye etti.

“Denetimler ceza için değil vatandaşımızın sağlığı için”
Yapılan denetimlerin sonunda açıklama yapan Vali Atay, "Hem biz hem de ekiplerimiz sürekli sahada olacağız. Kurallara uymak hepimizin sağlığı açısından önemli. Herkes de bunun farkında. 65 yaş ile ilgili bir takım çalışmaların yapılmasının ardından birçok il uygulamayı hayata geçirdi. Burada amaç 65 yaş üzerine kısıtlama yapmak değil, düğün sahiplerinin 1. derece yakınlarını hariç tuttuk. Biliyorsunuz düğünler kalabalık oluyor. Oralarda bir sağlık sorunu ile karşılaşmasın büyüklerimiz diye tedbirler aldık. Ancak denetim ekiplerinin gün içerisinde yaptıkları denetimlerin raporları bana geliyor. Genelde raporlardaki sonuçlar iyi. Bizim burada amacımız daha önce de söylediğimiz gibi ceza yazmak değil, amacımız vatandaşın sağlığını korumak ve vatandaşların korona virüs konusunda bilinçli olmasını sağlamak. Bu konuda vatandaşlarımız da ellerinden geleni yapıyor. Düzce’de vaka sayılarımız düşüşe geçti. Öyle söylendiği gibi binlerin üzerine de çıkmış değil. Rehavete kapılınması için söylemiyorum ama birkaç gün yüksekti. Denetimlerimiz sonucunu veriyor ve vermeye de devam edecek” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Taşlı: "Lütfen maske takalım"
YEREL HABERLER Başkan Taşlı: "Lütfen maske takalım"
Akçakocalılar, katamarana yoğun ilgi gösteriyor
YEREL HABERLER Akçakocalılar, katamarana yoğun ilgi gösteriyor
Düzce Belediye Başkanı Özlü: Düzce’nin su sorunu çözüldü
YEREL HABERLER Düzce Belediye Başkanı Özlü: Düzce’nin su sorunu ...
MÜSİAD Başkanı Pehlivan: “Kentsel dönüşüm devam etmeli”
YEREL HABERLER MÜSİAD Başkanı Pehlivan: “Kentsel dönüşüm devam ...
Düzce’nin en kalabalık köyleri belli oldu
YEREL HABERLER Düzce’nin en kalabalık köyleri belli oldu
Evde bakım hizmetleri çalışmalarına devam ediyor
YEREL HABERLER Evde bakım hizmetleri çalışmalarına devam ediyor
Bahçeşehir’de otlar biçildi
YEREL HABERLER Bahçeşehir’de otlar biçildi
Kilit parke taşı döşemesi yapılıyor
YEREL HABERLER Kilit parke taşı döşemesi yapılıyor
Türkiye’nin en büyük 11. köyü Düzce Yörükler köyü oldu
YEREL HABERLER Türkiye’nin en büyük 11. köyü Düzce Yörükler köyü ...
(Özel haber) Fındık bahçesinden şampiyonluğa İşitme engelli güreşçi Yunus Emre Caklı, Avrupa ve dünya şampiyonalarına hazırlanıyor Yunus Emre Caklı: "Hedefim Güreç Milli Takımı ile İstiklal Marşı okumak" "Rıza Kayaalp gibi olmak, onunla tanışmak istiyorum"
YEREL HABERLER (Özel haber) Fındık bahçesinden şampiyonluğa İşitme ...
Düzce Kent Konseyi Başkanı Ali Dilber; “Yaşadığımız acıyla birlikte bu felaketten önemli dersler çıkardık”
YEREL HABERLER Düzce Kent Konseyi Başkanı Ali Dilber; “Yaşadığımız ...
Tem otoyol girişinde can pazarı Otoyol girişinde arazi aracı 30 metre şarampole uçtu Şarampole uçan araçtaki yaralıları metrelerce yürüyerek ambulansa taşıdılar
YEREL HABERLER Tem otoyol girişinde can pazarı Otoyol girişinde ...
Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi; baba ile iki çocuğu yaralandı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi; baba ...
Gaziler’den Yıldırım’a ziyaret
YEREL HABERLER Gaziler’den Yıldırım’a ziyaret
Düzce BİLSEM, 21 Eylül’e hazır
YEREL HABERLER Düzce BİLSEM, 21 Eylül’e hazır
Düzce’nin Hacıazizler köyünde 40 kişi yaşıyor
YEREL HABERLER Düzce’nin Hacıazizler köyünde 40 kişi yaşıyor
Kaymakam esnaf ziyareti yaptı
YEREL HABERLER Kaymakam esnaf ziyareti yaptı
Minik tenisciler tecrübe edindi
YEREL HABERLER Minik tenisciler tecrübe edindi
Kazı seferberliği devam ediyor
YEREL HABERLER Kazı seferberliği devam ediyor
Velilerle online toplantı yapıldı
YEREL HABERLER Velilerle online toplantı yapıldı
Cumhuriyet okulunda 3 yeni atölye açıldı
YEREL HABERLER Cumhuriyet okulunda 3 yeni atölye açıldı
Vali Atay, “Depremi hiçbir zaman unutmayacağız”
YEREL HABERLER Vali Atay, “Depremi hiçbir zaman unutmayacağız”
Başkan Özlü “Depremden korunmak için bilinç şart”
YEREL HABERLER Başkan Özlü “Depremden korunmak için bilinç şart”
Bisikletçiler deprem farkındalığı için 150 kilometre pedal çevirecek
YEREL HABERLER Bisikletçiler deprem farkındalığı için 150 kilometre ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X