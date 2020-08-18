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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düzce Belediyesi beton santralinin üretimi 5 kat arttı

İHA

Düzce Belediyesi beton santralinin üretimi 5 kat arttı

– Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Çamköy’de bulunan Düzce Belediyesi şantiyesinde kurulumu tamamlanan Yeni Beton Santrali ile filoya eklenen Mikser araçları hakkında açıklamada bulundu. Beton üretim kalitesi ve kapasitesini artıracak yeni yatırımlar hakkında konuşan Başkan Özlü, ‘yeni beton santrali, mevcut kapasitemizi 5 katına çıkararak kurumumuza ciddi bir gelir sağlayacak’ dedi.
Düzce Belediyesi, Başkan Dr. Faruk Özlü’nün yenilikçi ve akılcı çözümleri sayesinde hayata geçirilen yatırım ve projeleri ile üretim ve hizmet kapasitesini güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Başkan Özlü, kısa süre önce filoya dahil edilen yeni beton mikserleri ile Ağustos ayı sonunda tam kapasite çalışmaya başlayacak beton santrali yatırımı hakkında açıklamada bulundu. Başkan Özlü: “Düzce Belediyesi, Düzcelilere daha fazla ve daha iyi hizmet sunabilmek için potansiyelini büyütüyor, kapasitesini artırıyor. Belediyemize ait şantiyemizde mevcut 1 adet santrale, daha yüksek kapasiteli yeni bir beton santrali ilave ettik. Mevcut mikser araçlarımıza da mülkiyeti tamamen bize ait olan yeni araçlar ekledik. Göreve geldiğimizde beton santralimizde bize ait 2 mikser ve bir pompa vardı. Satın aldığımız ve kiraladıklarımızla birlikte kapasitemizi 2 mikserden 12 miksere, 1 pompadan 2 pompaya çıkardık.”

Üretim kapasitesi 5 kat artıyor
Yeni santral ve mikserler sayesinde üretim kapasitesinde ciddi bir artış sağlayacak tesisle ilgili açıklamasında, yatırımın Düzce için büyük bir fırsat olduğunu dile getiren Başkan Özlü: “Düzce BelTAŞ’ın beton kapasitesi daha önce, günlük 300 m³ civarlarında idi. Yeni beton santrali ile beton üretim kapasitemizi 5 kat artırarak günlük 1500 m³’e çıkardık. Ayrıca, santral bünyesine yeni aldığımız 47 metrelik pompa ile beton arz kalitemizde ciddi bir artış sağladık. Test ve kalite kontrol araçlarımız bu santralden çıkan her ürünün kalitesini denetliyor. Yeni santralimizin faaliyete başlaması için hazırlıklarımızı tamamladık, Ağustos ayı sonunda tam kapasite ile çalışacak yeni beton santralimiz Düzce'mize hayırlı, uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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