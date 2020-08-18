Online eğitimle takip

Özel Düzce Uğur Fen ve Anadolu Lisesi 17 Ağustos tarihinden itibaren online eğitimleri takip amacıyla oluşturulan sınava hazırlık merkezi ile öğrenciler, öğretmenler ve velilere bu süreçte desteklerini vermeye devam ediyor.

Öğrenci ve velilerine sınav sistemleri hakkında bilgilendirme sunan, öğrencinin akademik başarısını destekleyen Özel Düzce Uğur Fen ve Anadolu lisesi sınava hazırlık merkezi, belirlenen hedef ve kişisel analiz çerçevesinde öğrencinin bilişsel gelişimine, tercih hedeflerine uygun çalışma planı ve materyaller hazırlıyor. Sınavlara hazırlık deneyimine sahip Özel Düzce Uğur Fen ve Anadolu Lisesinden, eğitim teknolojilerinin en güncel araçları ve düzenli geri bildirim sistemi ile öğrencilerin sınava hazırlık süreci destekleniyor.

Merkez, öğrencinin iç disiplin duygusunu geliştirmesini ve kişisel yeterliliğini yine kişisel raporlar vasıtasıyla görmesini sağlayarak öğrencinin sınava hazırlık noktasında eksikliklerinin giderilmesine yardımcı olurken fiziksel, sosyal, duygusal gelişimlerini de destekliyor.

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