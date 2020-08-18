Düzce'de otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

'İyi ki senin kızınım'

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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE'de meydana gelen kazada otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, 15.00 sıralarında D-100 karayolu Kapıcı sapağı mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Serhat Aydın (39) idaresindeki 81 AAP 723 plakalı otomobil, köy yolundan D-100 karayoluna kontrolsüz çıkan Mustafa Tuncel (62) idaresindeki 81 DA 138 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü Tuncel, yaklaşık 10 metre sürüklendi. Ağır yaralanan Tuncel, ihbarla gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tuncel, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2020-08-18 16:49:56



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