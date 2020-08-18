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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antik tiyatro kazılarında heyecan verici gelişme

İHA

– Konuralp Prusias Ad Hypium Antik Kenti tiyatrosunda devam eden kazı çalışmaları heyecan verici gelişmelere sahne oldu. Prusias Ad Hypium Antik Kenti'nin doğu yakasında yapılan kazı çalışmalarında mevcut basamakların yer seviyesinin altındaki kısımlarının zarar görmediği ve büyük oranda korunduğu tespit edildi.

Antik tiyatro kazılarında heyecan verici gelişme

– Konuralp Prusias Ad Hypium Antik Kenti tiyatrosunda devam eden kazı çalışmaları heyecan verici gelişmelere sahne oldu. Prusias Ad Hypium Antik Kenti’nin doğu yakasında yapılan kazı çalışmalarında mevcut basamakların yer seviyesinin altındaki kısımlarının zarar görmediği ve büyük oranda korunduğu tespit edildi.
Konuralp Antik Tiyatro kazı alanında yapılan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bölgede yapılan araştırmalarda restorasyon için ölçme ve modelleme işlemi daha önce yapılmıştı. Haftanın 7 günü aralıksız devam eden ve Düzce Belediyesi personelinin de gönüllü olarak destek verdiği kazı çalışmalarında bugün heyecan verici bir gelişme yaşandı. Prusias Ad Hypium Antik Kenti’nin doğu yakasında yapılan kazı çalışmalarında mevcut basamakların yer seviyesinin altındaki kısımlarının zarar görmediği ve büyük oranda korunduğu tespit edildi. Üzeri toprakla kaplı olan alanda ince kazı çalışması yapan Arkeologlar yaptıkları incelemede basamakların aslına yakın durumda olduğunu belirledi. Helenistik Çağ’da (M.Ö. 30030 civarı) yapıldığı bilinen Antik Tiyatro hakkında açıklamalarda bulunan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü de kazılarda ortaya çıkan manzaranın önemli bir gelişme olduğundan bahsederek şunları söyledi: “Üzerinden 2000 yıl geçmiş, uzun bir serüvene sahip Prusias Ad Hypium Antik Kenti kalıntılarında her gün yeni bir gelişme ile karşılaşıyoruz. Bugün kazı çalışmalarımızla gün ışığına kavuşan alanların aslına en yakın halde, sağlam olduğunu gördük. Bu bizi çok heyecanlandırdı, Türkiye medeniyetler beşiği, her noktadan tarihin seyrini değiştirecek kalıntılar çıkıyor. Bunlar Dünya Mirası, insanlığa miras tarihi bir nokta. Arkeologlarımızın rehberliğinde, personelimizin de desteği ile daha çok sürprizlere imza atacağız. Burada saklı tarih, Dünya tarihine Konuralp’i, Düzce'mizi anlatacak” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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