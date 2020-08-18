Fenerbahçe, Topuk Yaylası´na geldi

'İyi ki senin kızınım'

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Fenerbahçe, ikinci etap çalışmaları için Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'ne geldi.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, ikinci etap çalışmaları kapsamında Düzce Topuk Yaylası Tesisleri’ne geldi. Sarılacivertlileri tesis önünde az sayıda taraftar karşıladı. Oyuncular ise taraftarın tezahüratlarına el sallayarak karşılık verdi.

Fenerbahçe, çalışmalarını 28 Ağustos tarihine kadar Topuk Yaylası Tesisleri’nde sürdürecek.

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