'İyi ki senin kızınım'

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– Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2020 yılı il dışı isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerinin tamamlandığını, Düzce’ye yeni 206 yeni öğretmenin atandığını açıkladı.

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü Düzce’de yeni atama ile gelen yada giden öğretmenlerin verilerini açıkladı. Buna göre 2020 yılı il dışı isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri tamamlandı. Buna göre il dışı isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerinin sonuçlarına göre Düzce’ye 206 yeni öğretmen atandı. Düzce’de görev yapan 66 öğretmende farklı şehirlere atandı. Buna göre Düzce’de öğretmen kadrosu 140 kişi arttı.

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