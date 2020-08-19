Tüm öğrenciler Fen ve Anadolu Lisesini kazandı

– Düzce Mustafa Kemal Ortaokulu 2020 Liselere Geçiş Sınavı sonuçlarına göre okulda öğrenim gören 55 öğrencinin tamamının Fen Lisesi ve Anadolu Liselerine yerleştiğini açıkladı.
Düzce’de devlet okullarının başarısı Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘Başarıya bir adım’ projesi kapsamında artıyor. Korona virüs salgını kapsamında uzaktan eğitim gören öğrenciler, LGS sınavında büyük başarı elde etti. Düzce Mustafa Kemal Ortaokulu’nda öğrenim gören 55 öğrencinin tamamı Fen ve Anadolu Lisesi’ni kazandı. Okuldan yapılan açıklamada 17 öğrenci Fen Lisesini, 29 öğrenci Turgut Özal Anadolu Lisesini kazanırken, 9 öğrencide çeşitli Anadolu liselerini kazandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.