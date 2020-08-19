Fenerbahçe, Topuk Yaylası’ndaki ilk çalışmasını gerçekleştirdi

Erol Bulut oyuncularla tek tek ilgilendiAllahyar dışında tam kadro olarak çalışmalar başladıKaan ÜLKER Ali DANAŞ / DÜZCE, (DHA) Fenerbahçe, Topuk Yaylası Tesisleri´ndeki ilk çalışmasını bugün sabah yaptığı antrenmanla gerçekleştirdi.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, ikinci etap çalışmaları kapsamında dün gece saatlerinde Düzce Topuk Yaylası Tesisleri´ne geldi. İlk çalışmasına bugün sabah saatlerinde yaptığı başlayan sarı-lacivertliler antrenmana, ısınma hareketlerinin ardından denge ve kuvvet çalışmasıyla başladı. Fenerbahçe, antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar yaptı. Teknik direktör Erol Bulut´un antrenmanda oyuncularla tek tek sohbet ederek ilgilendiği gözlendi.
ÜST DÜZEY ÖNLEMLER
Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri´nde koronavirüs tedbirleri de üst seviyede. Kamp öncesi tesis çalışanlarına test yapılırken, çalışanların sarı-lacivertlilerin kamp süresi boyunca evlerine gitmeyeceği ve tesislerde kalacağı belirtildi.
Fenerbahçe, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Antrenmandan görüntülerDHA-Spor Türkiye-Düzce Kaan ÜLKER Ali DANAŞ
2020-08-19 11:13:33
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