Fenerbahçe, Topuk Yaylası’ndaki ilk çalışmasını gerçekleştirdi



Erol Bulut oyuncularla tek tek ilgilendiAllahyar dışında tam kadro olarak çalışmalar başladıKaan ÜLKER Ali DANAŞ / DÜZCE, (DHA) Fenerbahçe, Topuk Yaylası Tesisleri´ndeki ilk çalışmasını bugün sabah yaptığı antrenmanla gerçekleştirdi.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, ikinci etap çalışmaları kapsamında dün gece saatlerinde Düzce Topuk Yaylası Tesisleri´ne geldi. İlk çalışmasına bugün sabah saatlerinde yaptığı başlayan sarı-lacivertliler antrenmana, ısınma hareketlerinin ardından denge ve kuvvet çalışmasıyla başladı. Fenerbahçe, antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar yaptı. Teknik direktör Erol Bulut´un antrenmanda oyuncularla tek tek sohbet ederek ilgilendiği gözlendi.

ÜST DÜZEY ÖNLEMLER

Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri´nde koronavirüs tedbirleri de üst seviyede. Kamp öncesi tesis çalışanlarına test yapılırken, çalışanların sarı-lacivertlilerin kamp süresi boyunca evlerine gitmeyeceği ve tesislerde kalacağı belirtildi.

Fenerbahçe, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan görüntülerDHA-Spor Türkiye-Düzce Kaan ÜLKER Ali DANAŞ

2020-08-19 11:13:33



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