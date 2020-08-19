Sağlık müdürü de acil sağlık ekipleri de sokağa indi Herşey vatandaşın sağlığı için

Düzce’de acil sağlık ekipleri, normalleşme sürecinde vaka sayılarının artmaması için kolları sıvadı. Çıkan vakalara müdahale eden testlerinden hastaların hastanelere taşınmasına kadar birçok görevi başarıyla yürüten sağlık ekipleri, bu defa da sokakta sürücü ve vatandaşlara korona virüs bilgilendirmesi yaparak, Düzcelileri hassas davranmaya davet ettiler.

Korona virüs salgını döneminde ve sonrasında yaptıkları çalışma ile büyük takdir toplanay başta Sağlık İl Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, sağlık ekipleri ve sağlık çalışanları normalleşme sürecinde de özveriyle çalışmaya devam ediyor. Hem çıkan vakalara müdahale eden, korona virüs vakalarını sağlık kuruluşlarını ve pandemi servislerine kendi hayatlarını riske sayarak taşıyan acil sağlık ekipleri, ayrıca normalleşme süreci ile birlikte vatandaşların alınan tedbirleri esnetmemesi ve rehavete kapılmaması için çalışmalarına devam ediyorlar. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan broşürleri vatandaşlara veren ve korona virüsün halen bitmediğini vatandaşlara hatırlatan acil sağlık ekipleri ayrıca sürücü ve vatandaşlara maske de vererek maske kullanımının önemini vurguluyorlar.

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