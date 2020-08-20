Spor salonlarına üst düzey denetim

– İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında Düzce’de Korona virüs denetimleri tüm hızı ile devam ediyor. Düzce İl Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı’da spor salonlarında denetim gerçekleştirdi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde il protokolünün katılımı ile denetimler yapılıyor. Vali Cevdet Atay ve beraberindeki heyet sokaklarda denetimlerini yaparken, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı’da spor salonlarında denetim gerçekleştirdi. Özel beden Eğitim ve Spor tesislerinde yapılan denetimlerde herhangi bir kusur görülmezken, denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

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