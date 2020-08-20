Düzce’de ikadınlar daha uzun yaşıyor

– Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden alınan bilgilere göre Düzce’de vatandaşlar ortalama 78 yıl 1 ay yaşıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu yıllara ve cinsiyete göre doğuşta beklenen yaşam süreleri verilerinden alınan bilgilere göre, Düzce’de ortalama yaşam süreleri belirlendi. Buna göre 2017 yılında ortalama 79 yıl 9 ay yaşayan Düzceliler, 2019 yılı sonu itibari ile ortalama 78 yıl 1 ay yaşıyor. Aynı kaynaktan alınan verilere göre Düzce’de erkekler ortalama doğuştan itibaren 74 yıl 5 ay yaşarken, kadınlar 80 yıl 7 ay yaşıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.