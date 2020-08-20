Düzce’de yaklaşık 315 bin internet abonesi var

– Korona virüs salgını nedeni ile öğrenciler evlerde internet kullanmaya başlayınca, Düzce’de ki internet kullanıcı sayılarına yönelik Türkiye İstatistik Kurumu veri araştırması yaptı. Buna göre Düzce’de 314 bin 957 kişinin genişbant internet aboneliği bulunuyor.

Korona virüs salgını sonrasında öğrenciler eğitimlerini uzaktan almasının ardından Düzce’de internet kullanıcıları da arttı. Türkiye İstatistik Kurumu, Düzce’de internet abonesi ile ilgili bir araştırma yaptı. Yapılan araştırma çerçevesinde Düzce’de 314 bin 957 kişide genişbant İnternet aboneliği bulunuyor. Ayrıca 310 bin 774 kişide ise mobil telefon aboneliği bulunuyor. Yapılan bir diğer araştırmaya göre ise Düzce’de 274 ankesörlü telefon bulunurken, 49 bin 932 kişide de sabit telefon var.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.