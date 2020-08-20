Fenerbahçe´de yeni sezon hazırlıkları sürüyor

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DÜZCE (DHA) Yeni sezon hazırlıklarını Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe, günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde yaptı.

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen çalışma saat 17.30´da ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular, 5´e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, 3´erli takımlar halinde dar alanda oynanan çift kale maçlarla noktalandı.

Sarı lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.DHA-Spor Türkiye-Düzce

2020-08-20 19:15:22



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