Yeni yapılan kız yurdunda incelemelerde bulunuldu

– Düzce Valisi Cevdet Atay ve Gençlikspor il Müdürü İsa Yazıcı Konuralp bölgesinde yapımı devam eden Mahpeyker Sultan Kız Yurdu inşaatında incelemede bulundu.

Düzce Valisi Cevdet Atay, Gençlikspor İl Müdürü İsa Yazıcı ve beraberindekiler Konuralp Mevkiinde yapımı tamamlanmak üzere olan kız yurdu inşaatında incelemelerde bulundular. 586 Yatak kapasitesine sahip olacak Mahpeyker Sultan Kız yurdunda incelemelerde bulunan İl Müdürü İsa Yazıcı yaptığı açıklamada; "Konuralp mevkiinde yapımı tamamlanmak üzere olan 586 Kapasiteli Mahpeyker Sultan Kız Yurdumuzun inşaatını Valimiz Sayın Cevdet Atay ile beraber yerinde incelemelerde bulunduk .Sayın Valimize ve Düzce İl Özel Idare ‘mize verdikleri katkıdan ötürü teşekkür ederiz. Yurdumuz yeni döneme açılacak inşallah" şeklinde konuştu.

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