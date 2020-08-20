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Altay Bayındır'ın antrenman performansı dikkat çekti

İHA

Altay Bayındır'ın antrenman performansı dikkat çekti

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, sosyal medya hesabından antrenman çalışmalarını paylaştı.
Düzce Topuk Yaylası'nda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de genç kaleci Altay Bayındır, sosyal medya hesabından antrenman çalışmalarının bulunduğu bir kesit yayınladı. Çalışmalarda hırslı bir görüntü çizen Bayındır, yeni sezona hazır olduğunun mesajını verdi.

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