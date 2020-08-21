– Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü, liseden mezun olan öğrenciler için 20202021 Eğitim öğretim yılında ücretsiz destekleme ve yetiştirme kursların başlayacağını duyurdu.

20202021 eğitim öğretim yılında lise mezunlarına ücretsiz destekleme ve yetiştirme kursları başlıyor. Kursa katılmak isteyen öğrencilerin başvurularını, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı çalışma takvimine göre, 2529 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapmaları gerekiyor. Başvurular, edevlet şifresi ve TC Kimlik numarası ile İl Geneli tüm Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinden fiziki olarak yapılabilecek.

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