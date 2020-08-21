Çilingirle girilen evde 10 gün önce öldüğü ortaya çıktı



Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de Ömer Seyfettin Durmaz (65), yalnız yaşadığı evde evde ölü bulundu. Durmaz'ın yaklaşık 10 gün önce öldüğü tahmin edilirken, olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

Beyciler Mahallesi 1095 Sokak'ta 2 katlı evde yalnız yaşayan Ömer Seyfettin Durmaz´dan haber alamayan ev sahibi Yakup Sevgeç, durumdan şüphelenip, geldi. Sevgeç, kapıyı açan olmayınca, evden de kötü kokular geldiğini fark edince polise haber verdi. Gelen polis ekibi, çilingir yardımıyla girdiği evde Durmaz'ın cesediyle karşılaştı. Durmaz'ın yaklaşık 10 gün önce öldüğü tahmin ediliyor.

Yapılan incelemenin ardından Ömer Seyfettin Durmaz´ın cansız bedeni, otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu´na gönderildi. Durmaz'ın öldüğünü haber alıp gelen yakınları, gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi. Durmaz'ın yakınlarına, hazır bekletilen ambulansta müdahale edildi.

Ömer Seyfettin Durmaz'ın gidecek yeri olmadığını belirten Yakup Sevgeç, "Aradım, cevap vermedi. Cevap vermeyince geleyim dedim. Bu ev benim, gidecek bir yeri yoktu, evi verdim. Öleli bir haftayı geçmiş. Fındık topluyordum, ben fındıktan geldim" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2020-08-21 12:46:30



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