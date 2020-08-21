Yaşlı adam evinde ölü bulundu Yakınları sinir krizi geçirdi

– Düzce’de yalnız yaşayan 65 yaşındaki bir kişi evde kötü kokular gelmeye başlayınca bulundu. Vücut bütünlüğü bozulan yaşlı adamın 10 gün önce öldüğü tahmin edilirken, olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

Olay sabah saatlerinde Düzce merkeze bağlı Beyciler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 1590. Sokak üzerinde 2 katlı evin bir bölümünde oturan Ömer Seyfettin Durmaz’dan (65) ev sahibi Yakup Sevgeç haber alamadı. Telefonları da açılmayınca 10 gündür fındık topladığı tarlasından kiracısının evine geldi. Yaşlı adamı kontrol etmek için kapısını çalan Yakup Sevgeç, evden gelen kötü kokuları fark etti. Durumu hemen güvenlik güçlerine bildirdi. Polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle birlikte kapı açılarak eve girildi.

Olay yeri ekiplerinin yaptığı ilk incelemede yaşlı adamın vücut bütünlüğünün bozulduğu ve yayılan kokuyla birlikte yaklaşık 10 gün önce hayatını kaybettiği anlaşıldı. Yapılan incelemenin ardından Ömer Seyfettin Sevgeç’in cesedi otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan yaşlı adamın öldüğünü duyan yakınları olay yerinde sinir krizi geçirirken hazır bekletilen ambulansta müdahale edildi.

Yaşlı adamın cesedini bulan ev sahibi Yakup Sevgeç ise “Aradım cevap vermedi. Cevap vermeyince geleyim dedim. Bu ev benim gidecek bir yeri yoktu evi verdim. Öleli 1 haftayı geçmiş. Fındık topluyordum ben fındıktan geldim” dedi.

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