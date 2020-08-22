DTSO “Enerjide millileşmede dev adım için teşekkür ederiz”

– Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin ve Meclis Başkanı Ahmet Dertli, Karadeniz açıklarında keşfedilen rezervin ülke ekonomisine kazandıracağı katma değer ve enerjide millileşme konusunda yaşanan bu önemli durum dolayısıyla bir açıklama yayımladı.

Yapılan ortak açıklamada “Fatih Sondaj Gemimizin 20 Temmuz 2020'de başladığı Tuna 1 Kuyusu sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfettiği haberi tüm ulusumuzu olduğu gibi bizleri de fazlasıyla heyecanlandırmış ve mutlu etmiştir. Dünyanın en önemli girdi ve çıktı kalemlerinden biri olan enerji konusunda ülkemizin atmış olduğu millileşme adımlarının yeni halkası olan bu keşifle birlikte hem ülke ekonomimiz dışa bağımlılık konusunda nefes alacak, hem de yerli ve milli enerji kaynaklarımız sayesinde milli gelirimize önemli katkılar sağlanacaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yapmış olduğu açıklama ile ülkemiz yeni bir dönemeci daha başarıyla geçmiş, enerji üretimi ve milli yeterlilik noktasında söz sahibi ülkeler arasına girmeye başlamıştır. Bu haklı gururu yaşamamızda emeği geçenlere sonsuz teşekkür ediyor, ülkemiz ve milletimize müjdeler olsun diyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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