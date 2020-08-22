– Düzce’de çiftçilerin korkulu rüyası olan Amerikan Beyaz Kelebeği ile ilgili olarak Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü mücadele kapsamında ikinci dönem çalışmasını başlattıklarını belirtti.

Düzce’de Amerikan Beyaz Kelebeği ile mücadelede ikinci dönem başlıyor. Haziran ayının ilk yarısında İl Özel İdaresi’nin de destekleri ile ilaçlama çalışması yapılmıştı. Merkez’de 34, Akçakoca’da 37, Çilimli’de 12, Cumayeri’nde 13, Kaynaşlı’da 7 ve Gölyaka’da 13 köyün ortak alanları, yol kenarları ve mezarlıklar ilaçlandı. Özellikle ilaçlama yapılan alanlarda zararlının kontrol altına alındı belirtildi. Ayrıca ilk dönem ilaçlama sürecinde çiftçilere kendi bahçelerinde kullanılması amacı ile 10 cc’lik tüplerde ilaç dağıtımı da yapıldı.

Böceğin ikinci nesil üremesi için yumurtalarını yaprak altına bıraktığı tespit edildi. Mücadelede öncelikli olarak Entegre Mücadele Prensipleri hedef alınarak gerek kalınması durumunda ise son çare olarak Kimyasal Mücadele uygulamaları tercih edilmesi gerektiği belirtildi. Yapılan açıklamada: “ Üreticilerin tarlalarını kontrol etmeleri yapraklarda yumurta paketleri, larva kümeleri ve örülmüş ağlar ile karşılaştıkların da bunları öncelikle budama makası ile kesmek suretiyle imha etmeleri, böylece Kültürel ve Mekanik Mücadele yöntemi kullanarak böceğin yumurta paketlerinin yapraklar ile birlikte toplanarak imha edilmesi tercih edilmeli, böylelikle hem çevre hem de insan sağlığını korumuş olunacaktır. Popülasyonun yüksek seyretmesi halinde ise ilaçlı mücadeleye başlamalıdırlar. Zararlıyı baskı altına alan doğal düşman olan yararlı böceklerin korunması ve etkinliğinin artırılması amacıyla Biyolojik Mücadele metodlarıyla tercih edilerek herhangi bir kimyasalı çevreye uygulamadan ve gerek görülmesi halinde ise çevre dostu bitki koruma ürünlerinden İnsan ve Çevreye en az zararlı ve doğal düşman popülasyonuna zarar vermeyecek arıları öldürmeyen ilaçlar seçilerek uygulanmalıdır. İkinci nesil zararına karşı İl Özel İdaresi destekli olarak alınan ilaçlar ile zararlının yoğun olduğu merkez, ilçeler ve köy ortak alanlarında İl Müdürlüğümüz tarafından ilaçlamalar yapılacak olup İl ve İlçe Müdürlüklerimizde de ilaç dağıtımı yapılacaktır” denildi.

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