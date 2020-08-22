5 Milyonluk orman emvali e-satış ile satıldı

Düzce Orman İşletme Müdürlüğü 203 partiye denk gelen 10 bin 760 metreküplük emvalden 5 Milyon TL’ye yakın satış gelirinin sağlandığı esatış ihalesini gerçekleştirdi.
Düzce Orman İşletme Müdürlüğü toplantı salonunda ihale komisyonu tarafından da canlı takip edilen ihale ile beraber Düzce Orman İşletme Müdürlüğü esatışa geçildiğinden bu yana on birinci esatış ihalesini yapmış oldu.
Müdürlük yetkililerince yapılan açılamada her ay iki veya üç esatış ihalesinin global olarak ilan edilip tensil sahalarından üretilen Kayın emvallerin bekletilmeden piyasaya arz edildiği, bundan sonraki süreçte de her hafta esatış halesi yapılmasının planlandığı, bir sonraki ihalenin de yine global olarak ilan edildiği bildirildi. Esatış sisteminin ise hem müşterilere hem de kuruma birçok kolaylık sağladığı, teminat giriş ve iade işlemleri gibi muhasebe işlemlerinin de ORBİS/esatış entegrasyonuyla otomatik yapıldığı belirtildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.