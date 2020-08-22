Düzcespor kuvvet çalıştı

– 3. Ligde mücadele eden Düzcespor yeni sezon hazırlıklarını Şıralık Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürüyor. Sporcular kuvvet çalıştılar.

3. ligde mücadele eden Düzcespor’un antrenmanları sürüyor. Teknik Direktör Mustafa Sarıgül yönetiminde gerçekleştirilen çalışma ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Kuvvet çalışmalarıyla devam eden idman, dar alanda oyun şeklinde ki çalışmalarla tamamlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.