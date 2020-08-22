Otomobilin çarptığı bisikletteki 3 kişi metrelerce savrularak ağır yaralandı Sürücünün olay yerinden kaçtığı kaza kameralara saniye saniye yansıdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobilin çarptığı bisikletteki 3 kişi metrelerce savrularak ağır yaralandı Sürücünün olay yerinden kaçtığı kaza kameralara saniye saniye yansıdı

İHA

– Düzce'nin Aydıpınar Caddesi üzerinde otomobil ile elektrikli bisiklet çarpışması sonucu meydana gelen kazada, elektrikli bisiklette bulunan 2'si çocuk 3 kişi, metrelerce havaya savrularak yere düştü. 3 kişinin ağır yaralandığı kaza anı saniye saniye görüntülendi.

Otomobilin çarptığı bisikletteki 3 kişi metrelerce savrularak ağır yaralandı Sürücünün olay yerinden kaçtığı kaza kameralara saniye saniye yansıdı

– Düzce’nin Aydıpınar Caddesi üzerinde otomobil ile elektrikli bisiklet çarpışması sonucu meydana gelen kazada, elektrikli bisiklette bulunan 2’si çocuk 3 kişi, metrelerce havaya savrularak yere düştü. 3 kişinin ağır yaralandığı kaza anı saniye saniye görüntülendi.
Kaza, Düzce’nin Aydınpınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Okan B. idaresindeki 81 AAD 786 plakalı Opel marka otomobil hatalı sollama yaparak karşı yönden gelen ve üzerinde 2’si çocuk 3 kişinin bulunduğu elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisikletin üzerinde bulunan 3 kişi metrelerce havaya fırlayarak yere düşerken, kontrolden çıkan otomobil ise bir evin bahçesine girerek ters döndü. Elektrikli bisiklet üzerinde bulunan ve üzerilerinden kimlik çıkmayan yabancı uyruklu olduğu belirlenen 2’si çocuk 3 kişi ağır yalandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada otomobil sürücüsü olay yerinden kaçarak Şehit Osman Çatana Polis Merkezi’ne teslim oldu.
Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenli kamerası görüntülerinde otomobilin sollamaya çıktığı anda elektrikli bisiklete çarpması ve üzerinde bulunan kişilerin havaya fırlaması yer alıyor. Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Düzce’de 5 ton ada çayı yetiştirildi
YEREL HABERLER Düzce’de 5 ton ada çayı yetiştirildi
Velilere ‘Kapıda kırtasiye’ dönemi başlattı Sokağa çıkmayan vatandaşlar için kırtasiyecilerden farklı uygulama Kırtasiyeci Durdu “Ürünleri hazırlayıp dezenfekte edip evlere ulaştırıyoruz”
YEREL HABERLER Velilere ‘Kapıda kırtasiye’ dönemi başlattı Sokağa ...
Temiz Tuna, temiz Karadeniz Projesine 197 bin EURO destek geldi
YEREL HABERLER Temiz Tuna, temiz Karadeniz Projesine 197 bin EURO ...
Düzcespor kuvvet çalıştı
YEREL HABERLER Düzcespor kuvvet çalıştı
(Özel haber) Savaş Bulut: “Hedefim şampiyon olabilmek”
YEREL HABERLER (Özel haber) Savaş Bulut: “Hedefim şampiyon ...
5 Milyonluk orman emvali e-satış ile satıldı
YEREL HABERLER 5 Milyonluk orman emvali e-satış ile satıldı
Düzce’de konut satışı iki katını geçti
YEREL HABERLER Düzce’de konut satışı iki katını geçti
Düzce’deki hayvan sayısı 88 bin 580 olarak açıklandı
YEREL HABERLER Düzce’deki hayvan sayısı 88 bin 580 olarak açıklandı
Yolun karşısına geçmeye çalışan adama minibüs çarptı: 1 ölü
YEREL HABERLER Yolun karşısına geçmeye çalışan adama minibüs çarptı: ...
Vali Atay spor yatırımlarını inceledi
YEREL HABERLER Vali Atay spor yatırımlarını inceledi
Amerikan Beyaz Kelebeği ile mücadelede ikinci dönem başlıyor
YEREL HABERLER Amerikan Beyaz Kelebeği ile mücadelede ikinci dönem ...
DTSO “Enerjide millileşmede dev adım için teşekkür ederiz”
YEREL HABERLER DTSO “Enerjide millileşmede dev adım için teşekkür ...
Uyuşturucu taşıdığından şüphelenilen aracı polis ekipleri çarparak durdurdu Polis dur ihtarına uymayan araçtaki 2 şahsı gözaltına aldı
YEREL HABERLER Uyuşturucu taşıdığından şüphelenilen aracı polis ...
'Dur' ihtarına uymayan otomobil, sivil polis aracına çarptı
YEREL HABERLER 'Dur' ihtarına uymayan otomobil, sivil polis aracına ...
Okulda boyama çalışmaları yapıldı
YEREL HABERLER Okulda boyama çalışmaları yapıldı
Başkan Özlü: Vatandaşımız mağdur olmayacak
YEREL HABERLER Başkan Özlü: Vatandaşımız mağdur olmayacak
Minibüsün çarptığı kişi öldü; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Minibüsün çarptığı kişi öldü; o anlar kamerada
Fenerbahçe'de Alper Potuk ile yollar ayrıldı
YEREL HABERLER Fenerbahçe'de Alper Potuk ile yollar ayrıldı
Gökhan Gönül: “Yeniden doğmuş, futbola yeniden başlamış gibiyim” Fenerbahçe’nin yeni transferi Gökhan Gönül: “O dönemde kol kırıldı yen içinde kaldı” “Erol hoca antrenmanlarda takımı gebertiyor”
YEREL HABERLER Gökhan Gönül: “Yeniden doğmuş, futbola yeniden ...
Gökhan Gönül: Yeniden doğmuş gibi hissediyorum
YEREL HABERLER Gökhan Gönül: Yeniden doğmuş gibi hissediyorum
Fenerbahçe'de parola; aile ortamı
YEREL HABERLER Fenerbahçe'de parola; aile ortamı
Fenerbahçe'de testler negatif
YEREL HABERLER Fenerbahçe'de testler negatif
Yaşlı adam evinde ölü bulundu Yakınları sinir krizi geçirdi
YEREL HABERLER Yaşlı adam evinde ölü bulundu Yakınları sinir krizi ...
Akçakoca’da turizmde cazibe merkezi olacak
YEREL HABERLER Akçakoca’da turizmde cazibe merkezi olacak

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X