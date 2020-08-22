Kamyoncu esnafından polislere destek Kuran-ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye ettiler

Düzce Kamyon ve Tır Taşıyıcıları Kooperatifi’ne bağlı esnaf, Kadıköy’de yaşanan olayda bir kadını gözaltına almaya çalışan iki polise kadın tarafından tekme atılmasını kınamak ve polis teşkilatının yanında olduklarını göstermek amacıyla polis merkezini ziyaret etti. Kooperatif Başkanı Orhan Yılmaz, Kuranı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.

İstanbul’da maske denetimi sırasında kendisini uyaran ancak maske takmamakta ısrar edince polisler tarafından gözaltına alınmaya çalışan kadın polis müdahalesi sırasında tekme atmış ve o anlar bir kişi tarafından cep telefonu ile çekilerek sosyal medyada paylaşılmıştı. Yaşanan olay sonrası polisler açığa alınmış ancak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla görevlerine geri döndüler.

Düzce Kamyon ve Tır Taşıyıcılar Kooperatifi üyesi taşıyıcı esnafları da yaşanan bu tür olaylarda polisin yanında olduklarını göstermek için Şehit Osman Çatan Polis Merkezi’ni ziyaret ederek Polis Merkezi Amiri Komiser Kahraman Özden’e Kur’anı Kerim ve Türk bayrağı hediye ettiler.

Kooperatif Başkanı Orhan Yılmaz, “Kadıköy’de polisimize yapılan haksız saldırıda polisimizin yanında olduğumuzu ifade etmek için buradayız. Sizler bizim her şeyimizsiniz. Bizim huzurumuzun, sükûnetimizin teminatı olduğunuzu ifade etmeye geldik. Sizler bizim evlatlarımızsınız. Bizim için gecenizi, gündüzünüze katıyorsunuz. Size tekme atanları nefretle kınıyoruz. Her zaman yanınızdayız. Polise tekme atanları lanetle kınıyoruz” dedi.

Kuranı Kerim ve Türk bayrağını öperek alan Osman Çatana Polis Merkezi Amiri Komiser Kahraman Özden ise “Ziyaretiniz bizlere güç verdi. Bizim görevimiz masumları korurken, suçlularla mücadele etmektir. Bu kapsamda işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Ziyaretinizden dolayı teşekkür ederiz” ifadelerinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.