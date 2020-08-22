Otomobilin çarptığı motosikletteki 3 kişi, metrelerce savruldu



Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE´de hatalı sollama yapan otomobil, karşı yönden gelen elektrikli motosiklete çarptı. Kazada havaya savrulan motosikletteki 2´si çocuk, 3 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Aydınpınar Caddesi'nde meydana geldi. Düzce yönüne giden Okan Bayraktar yönetimindeki 81 AAD 786 plakalı otomobil, karşı yönden gelen üzerinde 2´si çocuk, 3 kişinin bulunduğu elektrikli motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki 3 kişi, metrelerce havaya fırladı. Kontrolden çıkan otomobil ise bir evin bahçesine girerek takla attı. Kazada motosiklet sürücüsü Sedat Öztürk ile oğulları Emir Mustafa (5) ve Muhammet Umut Öztürk (8) yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsü Okan Bayraktar, bir süre sonra Şehit Osman Çatana Polis Merkezi´ne gelerek teslim oldu.

Bu arada kaza anı, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2020-08-22 12:36:13



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