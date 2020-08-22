Caner Erkin: Fenerbahçe dışında kimseyle konuşmadım

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Caner Erkin: Fenerbahçe dışında kimseyle konuşmadım

DHA

Caner Erkin: Fenerbahçe dışında kimseyle konuşmadım


"Önemli olan Fenerbahçe´nin başarısı"
"Fenerbahçe´de Avrupa´da başarılı olmayı tercih ediyorum"
"Fenerbahçe taraftarıyla aramda bir kırgınlık olamaz"
"Fenerbahçe teklifini düşünmeden kabul ettim"
"Futbolu bırakmak istediğim bir kulüp"
"Sahada her şeyimizi vermemiz lazım"Kaan ÜLKERAli DANAŞ / DÜZCE,(DHA)Fenerbahçe´nin tecrübeli futbolcusu Caner Erkin, "Hiç kimseyle konuşmadım Fenerbahçe dışında. Bir teklif de almak istemedim. Taraftarı olduğum bir kulüp burası. Futbolu bırakmak istediğim, futboldan sonra da devam etmek istediğim bir kulüp. Çok mutluyum yeniden burada olduğum için" dedi.
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını Düzce Topuk Yaylası Tesisleri´nde sürdüren Fenerbahçe´de, 4 yıl sonra sarı-lacivertli takıma dönen Caner Erkin, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kamp sürecinin çok iyi geçtiğini dile getiren Erkin, "Erol hocanın sistemine, taktiğine, her şeyine uyum sağlamaya çalışıyoruz. Değişikler olacak, yeni transferler olacak. Ben kendime yeni transfer demiyorum, her şeyi biliyorum ve yaşadım burada. İnşallah uzun seneler de burada her türlü hayatıma devam edeceğim ve başarılı olmaya çalışacağım" diye konuştu.
"ÖNEMLİ OLAN FENERBAHÇE´NİN BAŞARISI"
Novak ile aralarında bir konuşma olup olmadığına da değinen Caner Erkin, "Ben biraz erken başladım çalışmalara, Novak biraz daha geç geldi. Daha böyle bir konuşmamız olmadı ama yavaş yavaş konuşmalar olacaktır hocamızla. Sürece bakarsak ben de önde oynayabilen bir futbolcuyum, uzun süre sol bek oynadım. Önde ben, arkada o, başka bir mevki falan hiç sorun olmaz. Önemli olan takımın, Fenerbahçe´nin başarısı" şeklinde konuştu.
"FENERBAHÇE FORMASIYLA ŞAMPİYONLAR LİGİ´NDE BAŞARILI OLMAYI TERCİH EDİYORUM"
"Gençlerin Avrupa'da oynaması çok güzel" diyen Caner, "Kendi gelişimleri de çok güzel. İnşallah daha büyük takımlara gider, iyi yerlerde olurlar. Ben de çok erken gittim yurt dışına. Bu açıdan baktığımızda sonuçta ben de ilk önce Avrupa´ya gitmeyi tercih ettim, sonra Türkiye´ye döndüm. Ben Fenerbahçe´de Şampiyonlar Ligi´nde başarılı olup Avrupa´da başarılı olmayı tercih ediyorum" dedi.
"FENERBAHÇE TARAFTARIYLA ARAMDA BİR KIRGINLIK OLAMAZ"
Beşiktaş formasıyla Fenerbahçe maçlarına gelmesiyle ilgili gelen bir soruya ise Caner, "Aslında bir diyalog değil, üst üste 3 sene geldim Kadıköy´e bana karşı bir diyalog olmadı ama son sene bana karşı çok farklı bir şey oldu o dönemde de annem yoğun bakımdaydı. Anneme ağıza alınmayacak şeyler söylendi. Bende çok kırıldım. Fenerbahçe benim için bir aşk, sevgi, tuttuğum takım. Aklımda zihnimde bir hareket yapmak yoktu o maçta ama belki ben de onları kırmak istedim. Aklıma öyle bir hareket yapmak yoktu. Küçüklükten beri sevdiğim takımdayım, onlarla aramda bir kırgınlık olamaz. Ben onları seviyorum onlar da beni sevmeye devam etsinler" ifadelerini kullandı.
"FENERBAHÇE TEKLİFİNİ DÜŞÜNMEDEN KABUL ETTİM"
Fenerbahçe´ye geliş sürecine de açıklık getiren tecrübeli sol bek, "Hiç kimseyle konuşmadım Fenerbahçe dışında. Bir teklif de almak istemedim. Fenerbahçe ile ilk konuştuğumda, başkanımızla, Emre ağabeyle olsun ikisi de çok istediler beni. Ben de bunun üstüne bir soru işareti yoktu ve direkt kabul ettim. Bir süreç olmadı, düşünce olmadı. Hiç düşünmeden kabul ettim zaten" ifadelerini kullandı.
Kamplardaki arkadaş ortamına da değinen Caner Erkin, "Kamplar genelde futbolcular için biraz sıkıcıdır, ağır antrenmanlar olur, sezona iyi girmek için. Tabi bunları yapmak lazım. Ne kadar ciddi olsak da arada gülmek de lazım. Onun için her şeyi kaybedelim ama neşemizi kaybetmeyelim. Ben herkese takılıyorum, herkes de şakaları kaldırabiliyorlar. Her şey neşeli geçiyor kampta" şeklinde konuştu.
"FUTBOLU BIRAKMAK İSTEDİĞİM BİR KULÜP"
İlk teklifi aldığında çok heyecanlı olduğunu söyleyen Caner Erkin, "Üstüne çok farklı duygular hissettim. Taraftarı olduğum bir kulüp burası. Futbolu bırakmak istediğim bir kulüp, futboldan sonra da devam etmek istediğim bir kulüp. Çok mutluyum yeniden burada olduğum için" açıklamasında bulundu.
Fişek lakabı hakkında da açıklamalarda bulunan Caner Erkin, "Fişek lakabı Sebahattin hocam vardı. Manisa´da beraberdik. O taktı aslında bana lakabı. Çok hareketli olduğum için. Orada kaldı lakap. Fişek gibiydim, hareketliydim. Ondan sonra da herkesin dilinde oldu ben de sevdim ve öyle devam etti" dedi.
"SAHADA HER ŞEYİMİZİ VERMEMİZ LAZIM"
Fenerbahçe´nin hedefinin her zaman şampiyonluk olduğunu vurgulayan Erkin, "İkincilik söz konusu olmamalı. Gökhan da ben de diğer arkadaşlarımız da herkes şampiyon olmak ister. Bunu yaşayan futbolcular olarak bizim onlara karşı farklı söylemlerimiz, şampiyonluk yaşandığında neler olduğu, Fenerbahçe´nin daha da ne kadar büyüğünü biz onlara anlatıyoruz. Bunları anlatarak olmuyor. İlk önce sahada her şeyi vermemiz lazım. Beraber olursak, takım olursak, bireysel olarak olmaz; onun için şampiyonluk inşallah bu sene gelecek diye düşünüyorum" diye konuştu.
"GÖKHAN´LA ZATEN 11´İNCİ SENEYE GİRECEĞİZ"
Gökhan Gönül ile olan ilişkisine de değinen Caner Erkin, "Gökhan´la zaten 11´inci seneye gireceğiz beraber, hiç ayrılmadık. Antrenmanda da ikili oyunlar olduğunda hep beraberiz. Isınmada da beraber oluyoruz, maç ısınmasında da hep beraber gözüküyoruz" şeklinde konuştu.
Caner Erkin, basın toplantısı sonrası 88 numaralı formasını giyerek basın mensuplarına poz verdi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Caner Erkin´in açıklamaları
Caner Erkin´in forma ile poz vermesiDHA-Spor Türkiye-Düzce Kaan ÜLKER Ali DANAŞ
2020-08-22 14:44:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Caner Erkin: “Fenerbahçe dışında kimseyle konuşmadım” Fenerbahçe’nin yeni transferi Caner Erkin: “Taraftarı olduğum, futbolu bırakmak istediğim kulüp burası” “Şampiyonluk inşallah bu sene gelecek”
YEREL HABERLER Caner Erkin: “Fenerbahçe dışında kimseyle ...
Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü ile oğlu Emir öldü, diğer oğlu yaralı (2) - Yeniden
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü ile oğlu ...
Kazadan acı haber geldi Baba Sedat Öztürk ve 5 yaşındaki oğlu Emir Mustafa hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kazadan acı haber geldi Baba Sedat Öztürk ve 5 ...
Otomobilin çarptığı motosikletteki 3 kişi, metrelerce savruldu
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı motosikletteki 3 kişi, metrelerce ...
Kamyoncu esnafından polislere destek Kuran-ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye ettiler
YEREL HABERLER Kamyoncu esnafından polislere destek Kuran-ı Kerim ve ...
Atatürk köşesi ve kültür köşesi oluşturuldu
YEREL HABERLER Atatürk köşesi ve kültür köşesi oluşturuldu
Kazada yaralananların isimleri belli oldu
YEREL HABERLER Kazada yaralananların isimleri belli oldu
Otomobilin çarptığı bisikletteki 3 kişi metrelerce savrularak ağır yaralandı Sürücünün olay yerinden kaçtığı kaza kameralara saniye saniye yansıdı
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı bisikletteki 3 kişi metrelerce ...
Düzce’de 5 ton ada çayı yetiştirildi
YEREL HABERLER Düzce’de 5 ton ada çayı yetiştirildi
Velilere ‘Kapıda kırtasiye’ dönemi başlattı Sokağa çıkmayan vatandaşlar için kırtasiyecilerden farklı uygulama Kırtasiyeci Durdu “Ürünleri hazırlayıp dezenfekte edip evlere ulaştırıyoruz”
YEREL HABERLER Velilere ‘Kapıda kırtasiye’ dönemi başlattı Sokağa ...
Temiz Tuna, temiz Karadeniz Projesine 197 bin EURO destek geldi
YEREL HABERLER Temiz Tuna, temiz Karadeniz Projesine 197 bin EURO ...
Düzcespor kuvvet çalıştı
YEREL HABERLER Düzcespor kuvvet çalıştı
(Özel haber) Savaş Bulut: “Hedefim şampiyon olabilmek”
YEREL HABERLER (Özel haber) Savaş Bulut: “Hedefim şampiyon ...
5 Milyonluk orman emvali e-satış ile satıldı
YEREL HABERLER 5 Milyonluk orman emvali e-satış ile satıldı
Düzce’de konut satışı iki katını geçti
YEREL HABERLER Düzce’de konut satışı iki katını geçti
Düzce’deki hayvan sayısı 88 bin 580 olarak açıklandı
YEREL HABERLER Düzce’deki hayvan sayısı 88 bin 580 olarak açıklandı
Yolun karşısına geçmeye çalışan adama minibüs çarptı: 1 ölü
YEREL HABERLER Yolun karşısına geçmeye çalışan adama minibüs çarptı: ...
Vali Atay spor yatırımlarını inceledi
YEREL HABERLER Vali Atay spor yatırımlarını inceledi
Amerikan Beyaz Kelebeği ile mücadelede ikinci dönem başlıyor
YEREL HABERLER Amerikan Beyaz Kelebeği ile mücadelede ikinci dönem ...
DTSO “Enerjide millileşmede dev adım için teşekkür ederiz”
YEREL HABERLER DTSO “Enerjide millileşmede dev adım için teşekkür ...
Uyuşturucu taşıdığından şüphelenilen aracı polis ekipleri çarparak durdurdu Polis dur ihtarına uymayan araçtaki 2 şahsı gözaltına aldı
YEREL HABERLER Uyuşturucu taşıdığından şüphelenilen aracı polis ...
'Dur' ihtarına uymayan otomobil, sivil polis aracına çarptı
YEREL HABERLER 'Dur' ihtarına uymayan otomobil, sivil polis aracına ...
Okulda boyama çalışmaları yapıldı
YEREL HABERLER Okulda boyama çalışmaları yapıldı
Başkan Özlü: Vatandaşımız mağdur olmayacak
YEREL HABERLER Başkan Özlü: Vatandaşımız mağdur olmayacak

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X