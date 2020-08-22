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Caner Erkin: “Fenerbahçe dışında kimseyle konuşmadım” Fenerbahçe’nin yeni transferi Caner Erkin: “Taraftarı olduğum, futbolu bırakmak istediğim kulüp burası” “Şampiyonluk inşallah bu sene gelecek”

İHA

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Caner Erkin, transfer süreciyle alakalı yaptığı açıklamada, "Hiç kimseyle konuşmadım Fenerbahçe dışında. İlk Fenerbahçe ile konuştuğumuzda Emre ağabey ve başkanımız beni çok istediklerini belirttiler" dedi.

Caner Erkin: “Fenerbahçe dışında kimseyle konuşmadım” Fenerbahçe’nin yeni transferi Caner Erkin: “Taraftarı olduğum, futbolu bırakmak istediğim kulüp burası” “Şampiyonluk inşallah bu sene gelecek”

Fenerbahçe’nin yeni transferlerinden Caner Erkin, transfer süreciyle alakalı yaptığı açıklamada, "Hiç kimseyle konuşmadım Fenerbahçe dışında. İlk Fenerbahçe ile konuştuğumuzda Emre ağabey ve başkanımız beni çok istediklerini belirttiler" dedi.
Düzce’de Topuk Yaylası Tesisleri’nde yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe’de yeni transferlerden Caner Erkin, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kamp sürecinin iyi geçtiğini dile getiren Erkin, “Erol hocanın sistemine, taktiğine uyum sağlamaya çalışıyoruz. Tabii bazı değişiklikler oldu. Ben kendimi yeni transfer olarak görmüyorum. Çünkü buranın her şeyini içinden biliyorum ve yaşadım. İnşallah uzun seneler burada her türlü hayatıma devam edip başarılı olmaya çalışacağım” ifadelerini kullandı.

“Önemli olan takımın kazanması”
Novak ile beraber olan sol bek rotasyonu hakkında görüşlerini aktaran Caner Erkin, “Erken başladım ben biraz, Novak daha geç geldi antrenmanlara. Erol hoca ile daha kim, nerede oynayacak şeklinde bir konuşmamız olmadı. Ama yavaş yavaş önümüzdeki günlerde konuşmalar olacaktır. Ben de önde oynayabilen bir futbolcuyum. Senelerdir sol bek oynuyorum. Önde ben oynamışım, arkada başkası oynamış önemi yok. Önemli olan takımın kazanması” şeklinde konuştu.

“Fenerbahçe’de, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde oynayıp başarılı olmak istiyorum”
Genç oyuncuların kendilerini geliştirerek daha iyi yerlere gelmeleri gerektiğine vurgu yapan başarılı futbolcu, şunları söyledi:
“Gençlerin Avrupa da oynaması çok güzel. Kendi gelişimleri de çok güzel. İnşallah daha büyük takımlara gider, iyi yerlerde olurlar. Bende çok erken gittim yurt dışına. Bu açıdan baktığımızda sonuçta bende ilk önce Avrupa’ya gitmeyi tercih ettim, sonra Türkiye’ye döndüm. Ben Fenerbahçe’de Şampiyonlar Ligi’nde başarılı olup Avrupa’da başarılı olmayı tercih ediyorum.”

“Ben taraftarı seviyorum, onlarda beni sevmeye devam etsin”
Beşiktaş formasıyla Kadıköy’e geldiği maçlara da değinen tecrübeli oyuncu, şu cümlelere yer verdi:
“Ben 3 sene üst üste geldim Kadıköy’e. Hiçbir problem olmadı, bana karşı diyalog da olmadı. Ama son sene artık tutkudan mı, sevgiden mi bilmem bana karşı çok farklı şey oldu. O dönemde de annem yoğun bakımdaydı ve anneme ağza alınmayacak şeyler söylendi ve ben de çok kırıldım. Fenerbahçe benim için sevgi bir anlamda. Benim aklımda böyle bir hareket düşüncesi yoktu. Kırıldığım için öyle bir şey yaptım. Onları belki de kırmak istedim. Ama sonunda buluştuk, taraftarı olduğum takımdayım. Benim aramda onlarla bir kırgınlık, başka bir şey olamaz. Ben onları seviyorum, onlarda beni sevmeye devam etsin.”

“Fenerbahçe dışında kimseyle konuşmadım”
Fenerbahçe’ye transfer sürecinde yaşananlarla alakalı da Caner Erkin, “Hiç kimseyle konuşmadım Fenerbahçe dışında. İlk Fenerbahçe ile konuştuğumuzda Emre abi ve başkanımız olsun ikisi de beni çok istediklerini belirttiler. Bende bunun üstüne ne aklıma bir şey geldi ne bir şey oldu. Direk kabul ettim. Bir süreç olmadı, düşünce olmadı. Hiç düşünmeden teklifi kabul ettim” diye konuştu.

“Her şeyi kaybedelim ama neşemizi kaybetmeyelim”
Topuk Yaylası’nda gerçekleştirilen kampta futbolcu arkadaşlarıyla eğlenceli anlar yaşadıklarını sözlerine ekleyen sarılacivertli oyuncu, “Kamplar genelde futbolcular için sıkıcıdır. Ağır antrenmanlar olur. Bu sezona iyi girmek için aslında. Biz futbolcuyuz, bunları yapmamız lazım. Arada biraz ne olursa olsun gülmek de lazım. Benim en sevdiğim şeylerden bir tanesi. Her şeyimizi kaybedelim ama neşemizi kaybetmeyelim. Neşeli olduğum için herkese takılıyorum” şeklinde konuştu.

“Taraftarı olduğum, futbolu bırakmak istediğim kulüp burası”
Fenerbahçe'den ilk teklif aldığında çok heyecanlandığını açıklayan tecrübeli futbolcu, “Farklı duygular hissettim. Çünkü taraftarı olduğum, futbolu bırakmak istediğim kulüp burası. Belki futboldan sonrada devam etmek istediğim bir kulüp. Yeniden burada olduğum için çok mutluyum. Hayatımda Fenerbahçe’yi devam ettirdiğim için çok mutluyum. Fişek lakabı Manisa döneminde Sebahattin hocam taktı bana. Hareketli olduğum için böyle oldu. Baktılar yerimde durmuyorum, herkesin dilinde oldu bu durum. Ben de sevdim, devam ettim” dedi.

“Şampiyonluk inşallah bu sene gelecek”
Fenerbahçe’nin hedeflerinden de bahseden Erkin, “Fenerbahçe’nin her zaman hedefi şampiyonluk olmalı. İkincilik söz konusu olmamalı. Gökhan da ben de diğer arkadaşlarımız da burada oynayan isimler şampiyon olmak ister. Bunu tadan, yaşayan futbolcular olarak bizim onlara karşı farklı söylemlerimiz, duygularımız var. Şampiyonluk yaşandığında nasıl bir ortam olduğunu, daha da ne kadar büyüdüğünü biz de anlatıyoruz. Bunları sadece anlatarak olmuyor. Sahada her şeyimizi verirsek, takım olursak başarırız. Şampiyonluk inşallah bu sene gelecek” ifadelerini kullandı.

“Gökhan ile 11 senedir ayrılmadık”
Gökhan Gönül ile arasında sıkı bir arkadaşlığın bulunduğunu söyleyen Caner Erkin, “Gökhan ile 11 seneye gireceğiz beraber, hiç ayrılmadık. Antrenmanda da ikili oyunlarda beraberiz. Isınmada da beraber oluyoruz. Maç ısınmasında da ikimiz eş olduğumuz için beraber gözüküyoruz. Karşı takım biraz zayıf kaldı o yüzden gülüşmeler oldu. Beraber olunca fazla güçlü olduk. Antrenmandayız orada, tabii tatlı bir olay oldu. Fazla abarttık biraz gülmeyi galiba” diyerek sözlerini noktalandırdı.

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