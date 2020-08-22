Fenerbahçe taraftarından Topuk Yaylası’na büyük ilgi

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Topuk Yaylası’nda kamp yapan Fenerbahçeli futbolcuları görmek isteyen sarılacivertli taraftarlar, adeta yaylaya akın etti.

Süper Lig’de 20202021 sezonu hazırlıklarına Düzce Topuk Yaylası’nda devam eden Fenerbahçe’yi desteklemek isteyen sarılacivertli taraftarlar, yaylaya akın etti. Hafta sonunu fırsat bilen futbolseverler, Fenerium tırından alışveriş yapıp, tesislerin kenarında bulunan çitlerden çalışmalarını sürdüren Fenerbahçeli futbolcuları takip etti. Taraftarlar, zaman zaman sarılacivertli oyunculara tezahüratlarda bulundu.

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