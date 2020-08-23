Erol Bulut: "Baskı kuran, agresif bir takım olmak istiyoruz" Fenerbahçe Teknik Direktörü Bulut: "Hedefimiz şampiyonluk" "Türk futbolu adına yanlış kararlar alınıyor" "Ferdi'ye Türkiye'yi seçmesi gerektiğini söyledim"

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Erol Bulut, Topuk Yaylası'nda kulübü takip eden basın mensuplarıyla bir araya gelerek sohbet toplantısı düzenledi. Kendisi için şampiyonluk dışında her neticenin başarısızlık olduğunu söyleyen Bulut, Ferdi'nin A Milli Futbol Takımı'nı seçmesini istediğini kendisine söylediğini ifade etti.

Topuk Yaylası'nda gerçekleştirilen kampta basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştiren Bulut, gündeme ilişkin samimi açıklamalarda bulundu. Kendisi için tek başarının şampiyonluk olduğunu söyleyen Bulut, "İkincilik ya da üçüncülük benim için başarısızlıktır. Fenerbahçe'nin Avrupa'da olmaması her zaman negatif bir unsurdur. İnşallah seneye gereken yerde yani UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olacağız. Yolumuz uzun ama güzel olacağını düşünüyorum. Çok yoğun çalışıyoruz. Futbolcular yorgun ama kamp döneminde bu normal. Ağır çalıştığımız için ağrılarımız oluyor ama hedefimizin ne olduğunu unutmamak gerekir. Yoğun ve disiplinli çalışmamız gerekiyor. Avrupa standartlarına ülkemizde de yaklaşmamız gerekiyor. Benim antrenman programım her zaman yoğunluk olarak son derece üst seviyeye yakın diyebilirim. Bu konuda Alanya'da takımım hiç sıkıntı yaşamadı. Fenerbahçe'de de bunu hedefliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Genç teknik adam, 67 haftada yapmaları gereken çalışmaları 4 haftada halletmeye çalıştıklarının altını çizerek, şöyle devam etti:

"İlk 10 günümüz yoğun başladı ama günler geçtikçe futbolcular bu tempoya alışıyor. Hem taktiksel hem de fiziksel açıdan her şeyi hızlı bir şekilde yapmamız gerekiyor. Şu anda futbolcularımız tepkileri iyi. Fatih Karagümrük ile dün oynadığımız maçta istediğimiz seviye olmadı. Oynamak istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Şu anda deniyoruz, deneyerek bir yerlere gelmemiz gerekiyor. Kafamızda planlar var."



"Stoperler kısa zamanda alınacak"

45 yaşındaki çalıştırıcı, sarılacivertlilerde transferlerin devam edeceğini ve mutlaka stopere takviye yapılacağını dile getirdi.

Ellerinde 3 stoper bulunduğunu ve Sadık Çiftpınar'ın uzun süreli bir sakatlıktan çıktığını hatırlatan Erol Bulut, "Şu anda SerdarZanka üzerinde duruyoruz. Sadık zamanla eski performansını yakalayacak. Çapraz bağ sakatlığından çıkmak kolay değil, bunu zamanında ben de yaşadım. Üç stoper üzerinden gitmek gerekiyor çünkü başka yok ama stoperler kısa zamanda alınacak" dedi.



"Bir sistem oturtmak istiyoruz"

Erol Bulut, Hala eksik taraflarının bulunduğunu ve hazırlık maçlarında tüm opsiyonları denediklerini anlatan deneyimli teknik adam,"Kariyerimde daha önce Medipol Başakşehir'den Malatya'ya giderken de risk aldım. Hayatta bazı riskleri almanız gerekiyor. Ben hiç şikayetçi olmadı. Bir şeye karar verdiysem o doğrultuda gitmeye çalıştım. Buna karar verdiysem bu zor görevi üstlenmem lazım. Bir sistem oturtmak istiyoruz, şu anda deniyoruz. Takıma uygun olan sistemi üzerinde gidiyoruz. İstanbulspor karşısında 4231, dün ise 352 oynadık. Oynatmayı düşündüğüm sistem 4231 ve 433. Futbolcular bu değişimde reaksiyonu hemen gösteremeyebilir. Kısa zamanda en iyisini bulmaya çalışıyoruz. Gelecek transferlerden sonra her şeyi bir daha çalışmak gerekecek. Futbolda maç esnasında 510 metre kaydığında sistemler değişiyor. Önemli olan sizin futbolculardan ne istediğiniz" ifadelerini kullandı.



"Baskı kuran, agresif bir takım olmak istiyoruz"

Erol Bulut, sarılacivertli taraftarlara bu sezon baskı kuran, agresif olan bir takım izletmek istediklerini söyledi.

Büyük takımlar için özellikle iç sahada taraftarların önemine değinen Bulut, "Baskı kuran, agresif bir takım olmak istiyoruz. Yaş ortalamamız şu anda 28. Umduğumuzu ve yapmak istediklerimizi gerçekleştirdiğimizde 27,2 olacak. Biz iyi bir karışım bulmaya çalışıyoruz. 30 yaş üstü futbolcularımı var, tecrübe lazım. Onların etrafında koşan kişiler olacak" ifadelerini kullandı.

Yeni sezonda da devam etmesi beklenen 5 değişiklik hakkının doğru bir karar olduğunu anlatan Bulut,"Geçen sene hemen hemen hiç ara verilmedi. Futbolcular fiziksel ve mental olarak sıkıntı yaşadı. Performanslarda iniş ve çıkışlar gördük. 5 değişiklik hakkı olması iyi olacak. Yeni sezonda 40 maç artı kupa maçları oynayacağız. 5 kararı doğru bir karar" diye konuştu.



"Bu sezon Avrupa'dan 3 teklif aldım"

Erol Bulut, Fenerbahçe'ye gelmeden önce Avrupa'dan 3 kulübün kendisine teklif yaptığını dile getirdi. Geçen sene Avrupa'ya gitme imkanı yakaladığını ve sarılacivertli kulübe gelmeden de aynı imkana sahip olduğunu aktaran Bulut, "Yurt dışından 2 ayrı ülkeden en az 3 teklif vardı. Bunların ikisi İtalya, biri ise Polonya" şeklinde görüş belirtti.

Emre Belözoğlu'nu uzun yıllardır tanıdığını ve daha önce birlikte çalıştıklarını hatırlatan Bulut, "Futbolculuğunu konuşmamıza gerek yok. Futbolculuğu dışında müthiş bir karakter. İkimiz arasında anlaşma konusunda hiçbir sorun yok. Yeni görevinde yaptıkları ortada. Gerçekten çok uğraşıyor, onun için de yeni bir sayfa. Adım adım gitmesi gerekiyor. Şu an Emre işini çok iyi şekilde götürüyor" ifadelerini kullandı.



"Hedefimiz şampiyonluk"

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman ile beraber futbol oynadıklarını ama sarılacivertli ekip adına hiç konuşmadıklarını belirten Bulut, tesislere sakatlığı önleme cihazlarının getirildiğini ve bunun çok önemli olduğunu dile getirdi. Erol Bulut, hiçbir teknik adamın vizyon olmadan başarıya ulaşamayacağının altını çizerek, "Malatya'da zor bir dönemden geçtim ama üstesinden geldik. Avrupa seviyelerine getirdik, geçen sene de Alanya ile bunu başardık. Kupada final oynadık. Vizyonu olmayan bir kişinin bunları başarması kolay değil. Yanıma da hep öyle kişileri aldım. Buradaki hedefimiz belli şampiyonluğu getirebilmek. Futbolcularımız da bu düşüncede" diyerek devam etti.



"Milli takım iyi bir hedef"

Kariyeri açısından ilk düşüncesinin Fenerbahçe'yi iyi noktalara getirebilmek olduğuna değinen Bulut, uzun dönemde milli takımın da iyi bir hedef olduğunu söyledi. Fenerbahçe ile sadece şampiyonluğu değil onun ilerisini de hayal ettiğini anlatan deneyimli teknik adam,"Futbola ilk haftada yüzde yüz olmak dezavantaj bir durum. Çünkü düşüşü acı şekilde yaşayabiliyorsunuz. O yüzden adım adım gitmemiz lazım. Antrenmanları o şekilde gerçekleştiriyoruz. Dördüncü ya da beşinci hafta tam hazır olacağız" diye konuştu.



"Gençlerin oynaması gerekiyor"

Deneyimli çalıştırıcı, futbolcuların geçmiş sezondan kalan alışkanlıklarını değiştirmeye çalıştıklarını vurgulayarak, genç oyuncuların gelişimi ile alakalı, "Ömer Faruk iyi bir gelişim gösteriyor, iyi çalışıyor. Henüz 17 yaşına yeni bastı. Ondan ileri ki dönemlerde çok iyi şeyler bekliyoruz. Daha çok genç, çok erken. Bence geçmişte maalesef olduğu gibi gençleri erken havaya sokup kaybetmemek lazım. Ayaklarının yere basması gerekiyor. İnşallah bu şekilde devam eder. İstediğimiz seviyeye gelmesi için birkaç senesi daha var. İsmail Yüksek benim çok beğendiğim bir oyuncu. İlk haftadan gözüme girdi. O da bizim içimizde olacak, iyi şeyler vereceğini düşünüyorum. Ferdi gençlerden en iyi gelişimi gösteren diyebilirim. Gençlerin oynaması gerekiyor. TFF 2. Lig'de 3 maça çıkacaklarına, TFF 3. Lig'de 25 maç oynayıp kendilerini geliştirmeyi seçmeleri gerekiyor. Rezerv lig genç oyuncular için büyük avantaj" ifadelerini kullandı.



"Ferdi'ye Türkiye'yi seçmesi gerektiğini söyledim"

Erol Bulut, A Milli Futbol Takımı'nı seçmesi gündemde olan Ferdi Kadıoğlu ile konuştuğunu söyledi.

Hollanda'da büyüyen Ferdi ile net bir konuşma yaptığını dile getiren Bulut,"Ferdi'ye Türkiye'yi seçmesi gerektiğini söyledim. Doğru kararın Türk Milli Takımı'ndan yana olması gerektiğini söyledim. En doğru vereceği karar Türk Milli Takımı olur. Hem oynama hem de kariyeri açısından" ifadelerini kullandı.



"Türk futbolu adına yanlış kararlar alınıyor"

Türk futbolu adına çok yanlış kararlar alındığını ve bunların kendilerine sorulmadığını da vurgulayan Bulut, kaleci transferi konusunda ise,"Kaleci transferi düşünmüyoruz. Kalecilerimizi daha iyi noktaya getirebileceğimizi düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Takımların kadrolarla çok fazla oynamaması gerektiğine de değinen Bulut, "Takımın iskeleti olmalı. Oturttuğunuz sistem her zaman değişmek zorunda oluyor. 10 oyuncu gidiyor, 20 oyuncu geliyor. Doğru kadroyu kurup yaş olarak da doğru kişileri alıp kadro kurulması. Burada 23 tecrübeli oyuncu olabilir ama ana iskelet doğru yaş ortalamasında olmalı. Bu takım 34 sene beraber oynamalı ve her sene en fazla 34 kişi katılmalı. Daha fazla olmaması gerekiyor" dedi. Süper Lig'de ekibiyle son 3 senede gösterdikleri performansın karşılığında Fenerbahçe'ye geldiklerini ve sarılacivertli taraftarların kendilerinden daha iyisini beklediklerinin farkında olduklarını anlatan Bulut,"Uzun vadeli düşünce bence her zaman en doğru olanı. Her işe bir yerden başlıyorsunuz, sizden bir şey bekleniyor ve onu karşılayamayabiliyorsunuz. Burada hedef tabii şampiyon olmak. Var gücümüzle bunu yapmaya çalışacağız ama bunun garantisini kimse veremez. Önemli olan sadece seçeceğiniz futbolcu değil, onun etrafındaki futbolcular da çok önemli. Onu oynatabilecek mi o seçimi iyi yapmak lazım. 5 tane yıldız alıyorsun ama hiçbiri birbirine umuyor, onları belirlemek lazım. Limitler dolayısıyla alamayacağımız futbolcular var. Keşke limit olmasa da istediğiniz adamı alabilseniz" şeklinde konuştu.

Türkiye'de beğendiği çok fazla futbolcu olduğunu da söyleyen Bulut, eski takımı Alanyaspor'un Avrupa'da başarılı olmasını istediğini de aktardı. Son olarak futbolcuların farklı pozisyonlarda oynamalarının önemine de değinen Bulut, Türk futbolunda kendisinin izlediği en iyi futbolcunun Emre Belözoğlu olduğunu söyleyerek sözlerini tamamladı.

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